A campanha eleitoral de 2026 começou oficialmente neste domingo (16) com 19 candidatos de Jundiaí e Região na disputa por vagas no Legislativo. São 11 nomes concorrendo a deputado federal e outros oito a deputado estadual, ampliando a presença da cidade na corrida por representação política em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com o encerramento do prazo para registro das candidaturas no sábado (15), partidos e candidatos entram agora na fase em que o pedido explícito de voto, a divulgação dos números de urna e a propaganda eleitoral passam a ser permitidos. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. O JJ checou oficialmente os registros destes candidatos no sistema DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados estão Luiz Fernando Machado (PL), Ellen Martinelli (União Brasil), Cristiano Lopes (PP), Fernando Pasqualino (PP), Rosaura Almeida (PT), Silas Feitosa (MDB), Antonio Carlos Albino (Novo), Alexandre Pereira (Solidariedade), Eduardo Vidal (Podemos), Dr. Caboclo (PSD) e Padre Silvio Andrei (Avante). Para deputado estadual, os candidatos de Jundiaí são Edicarlos Vieira (União Brasil), João Paulo de Souza (PL), Pedro Bigardi (PCdoB), Faouaz Taha (PSD), Leandro Basson (Podemos), Marly Caldas (PSOL) e Dika Xique-Xique (Podemos) e Soldado Maciel (Missão). Na macro região, temos ainda Renata Sene (Republicanos) e Danilo Joan (PP-União).

A partir de hoje, o JJ cede espaço, de forma igualitária, para todos os candidatos de Jundiaí e Região. Todos devem seguir o mesmo padrão de resposta, com horário estipulado e comunicação direta com nossa redação. As respostas, que não chegarem pontualmente no horário determinado, não serão publicadas