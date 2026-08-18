A campanha eleitoral de 2026 começou oficialmente neste domingo (16) com 19 candidatos de Jundiaí e Região na disputa por vagas no Legislativo. São 11 nomes concorrendo a deputado federal e outros oito a deputado estadual, ampliando a presença da cidade na corrida por representação política em Brasília e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Com o encerramento do prazo para registro das candidaturas no sábado (15), partidos e candidatos entram agora na fase em que o pedido explícito de voto, a divulgação dos números de urna e a propaganda eleitoral passam a ser permitidos. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. O JJ checou oficialmente os registros destes candidatos no sistema DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
Na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados estão Luiz Fernando Machado (PL), Ellen Martinelli (União Brasil), Cristiano Lopes (PP), Fernando Pasqualino (PP), Rosaura Almeida (PT), Silas Feitosa (MDB), Antonio Carlos Albino (Novo), Alexandre Pereira (Solidariedade), Eduardo Vidal (Podemos), Dr. Caboclo (PSD) e Padre Silvio Andrei (Avante). Para deputado estadual, os candidatos de Jundiaí são Edicarlos Vieira (União Brasil), João Paulo de Souza (PL), Pedro Bigardi (PCdoB), Faouaz Taha (PSD), Leandro Basson (Podemos), Marly Caldas (PSOL) e Dika Xique-Xique (Podemos) e Soldado Maciel (Missão). Na macro região, temos ainda Renata Sene (Republicanos) e Danilo Joan (PP-União).
A partir de hoje, o JJ cede espaço, de forma igualitária, para todos os candidatos de Jundiaí e Região. Todos devem seguir o mesmo padrão de resposta, com horário estipulado e comunicação direta com nossa redação. As respostas, que não chegarem pontualmente no horário determinado, não serão publicadas
CANDIDATOS
ELLEN MARTINELLI E EDICARLOS VIEIRA
O início oficial da campanha de Ellen Martinelli, candidata a deputada federal, e Edicarlos Vieira, candidato a deputado estadual, reuniu centenas de apoiadores em Jundiaí.
O encontro reforçou a importância de a cidade voltar a ter representantes no Estado e em Brasília. “Jundiaí e região precisam voltar a ter voz para buscar mais investimentos, emendas e projetos”, afirmou Ellen.
PEDRO BIGARDI
“Iniciamos a campanha no Vetor Oeste, local em que temos um carinho muito grande, onde realizamos muitos investimentos como prefeito, como a primeira UPA de Jundiaí, mais de mil unidades habitacionais, a doação da área do Instituto Federal, três escolas e duas creches, o asfalto da Rua 8 e da ligação com o bairro do Poste, e duas pontes sobre o Rio Jundiaí. Um dia de diálogo com a população.”
DR. CABOCLO
O médico radiologista e influenciador Doutor Caboclo, com 2 milhões de seguidores, lançou sua candidatura a deputado federal por SP pelo número 5554. De forma 100% online, a campanha é focada na internet para atrair votos de todo o estado.
JOÃO PAULO
No primeiro dia de campanha, João Paulo e Luiz Fernando Machado percorreram Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista. Os adesivaços reuniram centenas de apoiadores e adesivaram mais de 500 veículos. “Começamos com força e participação popular. Nossa região quer representantes verdadeiramente daqui”, afirmou João Paulo. A ação marcou a estreia da Dupla da Região nas ruas.
LUIZ FERNANDO MACHADO
“A campanha começou com força total. Desde abril, quando deixei a secretaria em SP, caminho por Jundiaí e Região e sou recebido com extremo carinho pelas pessoas. Entregar o melhor para elas é o meu propósito de vida e de trabalho. Proporcionar qualidade de vida e desenvolvimento para as famílias e sociedade. Jundiaí e Região precisam voltar a ter voz e vez em Brasília.”
DANILO JOAN
Ontem, Danilo Joan fez a largada da Campanha em um mega evento que movimentou todos os apoiadores e dobradas do Estado, além do candidato ao Senado Guilherme Derrite, em Cajamar, com a presença de vários prefeitos da região, inclusive do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli. Foram adesivados mais de 3000 carros. No dia 05, às 9h, haverá lançamento oficial da Campanha do Danilo Joan em Jundiaí, no anfiteatro do Anchieta, com a presença confirmada de André do Prado e Guilherme Derrite. Danilo ressaltou que “não será o limite de município que irá separar pessoas que querem fazer política com propósito”
FAOUAZ TAHA
“O lançamento presencial da campanha do candidato a deputado estadual, Faouaz Taha, será feito neste sábado, 22/08, a partir das 10 horas em ato com a população, na rua Atibaia, 168, Colônia. “Acredito muito em uma campanha festiva, da união das pessoas pelas prioridades de Jundiaí e Região.”
CRISTIANO LOPES
O lançamento da campanha de Cristiano Lopes a deputado federal começou com muita mobilização e apoio popular. O adesivaço na Avenida Nove de Julho reuniu amigos e apoiadores, enquanto, em Cajamar, um grande ato marcou a dobrada com Danilo Joan para deputado estadual. A agenda também contou com visitas a empreendedores na Paróquia Nova Jerusalém e ao Rancho do Baiano, na região do Corrupira. Uma caminhada que começa nas ruas, perto das pessoas e ao lado de quem acredita em uma região mais forte e representativa.
FERNANDO PASQUALINO
Fernando Pasqualino lança sua campanha a Deputado Federal. Empresário, nasceu e cresceu em Várzea Paulista, onde foi vereador, vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico. A campanha destaca a causa animal, defesa da Serra do Mursa, geração de emprego e representação própria para a cidade em Brasília.
MARLY CALDAS
Marly chega com a proposta de ampliar sua atuação em defesa da população, trazendo bandeiras como combate à violência da mulher, segurança e políticas públicas em Várzea Paulista e toda a região.
O lançamento presencial da campanha do candidato a deputado estadual, Faouaz Taha, será feito neste sábado, 22.
LEANDRO BASSON
Agora candidato a deputado estadual por São Paulo, Basson tem como principais bandeiras o fortalecimento da segurança pública, o combate ao tráfico e ao crime organizado e o enfrentamento à dependência química. Na Alesp, pretende defender recursos para segurança, saúde, educação e infraestrutura, com atenção especial à Região Metropolitana de Jundiaí, buscando ampliar investimentos e contribuir para o desenvolvimento dos municípios.