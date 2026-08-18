Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão apreenderam 8,5 kg de drogas durante uma incursão na comunidade Meias Aço, em Jundiaí, nesta segunda-feira (17).

Após capturarem uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de ameaça, em Campo Limpo Paulista, os policiais retornaram a Jundiaí para realizar patrulhamento em áreas com o objetivo de combater a criminalidade.

Na comunidade Meias Aço, apontada como área de domínio de facção criminosa, os militares avistaram dois homens em atitude suspeita. De acordo com a PM, ambos fugiram ao perceberem a aproximação da viatura e conseguiram escapar. Durante a fuga, os bandidos abandonaram uma sacola contendo uma quantidade de entorpecentes.