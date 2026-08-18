18 de agosto de 2026
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FORÇA TÁTICA

PM apreende drogas em comunidade dominada pelo tráfico em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os PMs apreenderam grande quantidade de drogas
Os PMs apreenderam grande quantidade de drogas

Policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão apreenderam 8,5 kg de drogas durante uma incursão na comunidade Meias Aço, em Jundiaí, nesta segunda-feira (17).

Após capturarem uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de ameaça, em Campo Limpo Paulista, os policiais retornaram a Jundiaí para realizar patrulhamento em áreas com o objetivo de combater a criminalidade.

Na comunidade Meias Aço, apontada como área de domínio de facção criminosa, os militares avistaram dois homens em atitude suspeita. De acordo com a PM, ambos fugiram ao perceberem a aproximação da viatura e conseguiram escapar. Durante a fuga, os bandidos abandonaram uma sacola contendo uma quantidade de entorpecentes.

Na residência em frente à qual os dois homens estavam antes da fuga, os policiais localizaram mais uma grande quantidade de drogas.

Ao todo, foram apreendidos 8,5 kg de entorpecentes, que foram encaminhados à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil para identificação e responsabilização dos envolvidos.

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