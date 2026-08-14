A jundiaiense Joyce Oliveira, do Time São Paulo, conquistou uma medalha de ouro e uma de prata no World Para Challenger de tênis de mesa, realizado entre os dias 6 e 9 de agosto, em Spokane, nos Estados Unidos. Medalhista paralímpica, a atleta foi campeã nas duplas mistas e ficou com o segundo lugar nas duplas femininas.
Na disputa mista, Joyce formou parceria com Lucas Carvalhal, também atleta do Time São Paulo. A dupla teve bom desempenho ao longo da competição e terminou no topo do pódio. Para Lucas, o resultado teve importância não apenas pela conquista, mas também pela preparação para o Mundial, marcado para novembro, na Tailândia.
“Essa medalha de ouro, que conquistei com a Joyce, foi muito importante para mostrar o quanto estamos preparados para o Campeonato Mundial. Os pontos ganhos com esse título nos deixam bem posicionados no ranking, o que contribui com um chaveamento favorável no Mundial”, afirmou Lucas.
Nas duplas femininas, ao lado Cátia Oliveira, Joyce chegou à próxima a decisão e terminou com a medalha de bronze. A campanha reforçou o bom momento da jundiaiense em uma competição que reuniu atletas de diferentes países e serviu como preparação para os principais compromissos da temporada.
O Time São Paulo teve participação expressiva no torneio. Os atletas apoiados pelo programa conquistaram 21 das 30 medalhas brasileiras em Spokane, sendo seis de ouro, sete de prata e oito de bronze. O desempenho representou 70% da premiação conquistada pelo Brasil.
A sequência da temporada será importante para Joyce visando o Mundial. A competição na Tailândia terá confrontos eliminatórios, aumentando a necessidade de preparação e de bons resultados nos torneios que antecedem o evento. A meta é chegar ao Mundial em boas condições e com uma posição favorável no ranking.