A jundiaiense Joyce Oliveira, do Time São Paulo, conquistou uma medalha de ouro e uma de prata no World Para Challenger de tênis de mesa, realizado entre os dias 6 e 9 de agosto, em Spokane, nos Estados Unidos. Medalhista paralímpica, a atleta foi campeã nas duplas mistas e ficou com o segundo lugar nas duplas femininas.

Na disputa mista, Joyce formou parceria com Lucas Carvalhal, também atleta do Time São Paulo. A dupla teve bom desempenho ao longo da competição e terminou no topo do pódio. Para Lucas, o resultado teve importância não apenas pela conquista, mas também pela preparação para o Mundial, marcado para novembro, na Tailândia.

“Essa medalha de ouro, que conquistei com a Joyce, foi muito importante para mostrar o quanto estamos preparados para o Campeonato Mundial. Os pontos ganhos com esse título nos deixam bem posicionados no ranking, o que contribui com um chaveamento favorável no Mundial”, afirmou Lucas.