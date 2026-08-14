14 de agosto de 2026
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PROTEÇÃO

Cabreúva tem vacina antirrábica disponível para cães e gatos

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cabreúva
A imunização é realizada mediante inscrição e agendamento prévio, com preenchimento de formulário on-line
A imunização é realizada mediante inscrição e agendamento prévio, com preenchimento de formulário on-line

Desde a última quarta-feira (12), o Setor de Zoonoses da Prefeitura de Cabreúva deu início à aplicação da vacina antirrábica para cães e gatos no município. Não se trata de uma campanha temporária, é um serviço contínuo disponível durante todo o ano, então tutores podem procurar as doses até o fim do ano.

A imunização é realizada mediante inscrição e agendamento prévio, com preenchimento de formulário disponível neste link. No momento do cadastro, o(a) tutor(a) pode escolher o ponto fixo de atendimento mais próximo:

  • Setor de Zoonoses
  • PetCãotainer

A prefeitura pede para que a população garanta a vacinação e mantenha a saúde dos pets em dia.

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