Duas mulheres foram presas por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão, em Várzea Paulista, no final da tarde desta quinta-feira (13). Ao todo, foram apreendidos 61 quilos de drogas, entre 26 tijolos de crack e 32 bolas de maconha.

Os policiais faziam patrulhamento quando suspeitaram de uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta, com uma mochila nas costas, entrando no estacionamento de um supermercado.

Durante a abordagem, os PMs encontraram, na mochila, dois tijolos de crack. A mulher contou que havia retirado a droga em uma residência no Jardim Cruz Alta e que faria a entrega no bairro Cidade Nova II.