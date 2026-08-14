Duas mulheres foram presas por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão, em Várzea Paulista, no final da tarde desta quinta-feira (13). Ao todo, foram apreendidos 61 quilos de drogas, entre 26 tijolos de crack e 32 bolas de maconha.
Os policiais faziam patrulhamento quando suspeitaram de uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta, com uma mochila nas costas, entrando no estacionamento de um supermercado.
Durante a abordagem, os PMs encontraram, na mochila, dois tijolos de crack. A mulher contou que havia retirado a droga em uma residência no Jardim Cruz Alta e que faria a entrega no bairro Cidade Nova II.
O motociclista, por sua vez, comprovou que trabalhava como motorista por aplicativo e apresentou o registro da corrida, com os locais de embarque e desembarque da passageira.
Diante das informações, as equipes seguiram até o imóvel indicado, no Jardim Cruz Alta. No local, encontraram um adolescente no portão, que correu para o interior da residência ao perceber a chegada das viaturas. Diante da fundada suspeita, os policiais entraram no imóvel e localizaram uma grande quantidade de entorpecentes.
O adolescente e a mulher abordada na motocicleta foram conduzidos à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jundiaí, enquanto outra equipe permaneceu no imóvel aguardando a realização da perícia técnica.
Durante os trabalhos, uma mulher compareceu ao local e afirmou ser a proprietária de toda a droga apreendida. Ela também foi conduzida à Dise.
Após a apresentação da ocorrência, as duas mulheres permaneceram presas por tráfico de drogas. O adolescente foi ouvido e liberado.
O caso será investigado pela Polícia Civil.