A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí de Atletismo, estabeleceu dois novos recordes na categoria de 40 a 44 anos. As marcas foram alcançadas no Campeonato Estadual Adulto, realizado em junho, em São Paulo, e homologadas posteriormente pela Federação Paulista de Atletismo.

No salto com vara, Gislaine atingiu 3,02 metros, superando em dois centímetros o recorde paulista e brasileiro que já pertencia a ela. Esta foi a 12ª vez que a atleta estabeleceu uma nova marca estadual e nacional na prova.

“Há anos que busco esta superação e, enfim, consegui. Mas não pretendo parar por aqui. Continuo focada e determinada em alcançar marcas cada vez melhores”, afirmou Gislaine, que destaca a preparação técnica como um dos fatores para a evolução.