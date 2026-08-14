As obras do complexo das avenidas marginais de Itatiba estão avançando em importantes frentes nesse início de agosto: a construção de duas pontes fundamentais na estrutura do complexo de mobilidade.

No Jardim De Lucca, o trânsito na região do SUS deve fluir melhor em breve com a nova ponte, instalada para dar condição de acesso entre o trecho da marginal do Ribeirão Jacaré com a marginal do Córrego dos Operários, acessando à avenida Antônio Galvão de Camargo.

Segundo a Secretaria de Obras da Prefeitura de Itatiba, neste segundo final de semana do mês, foi feito o chamado tablado, referente à parte superior da ponte. Na sequência, dentre as etapas de execução da estrutura, estão o concreto, seguido de asfalto e acabamentos, como guarda-corpo e pintura.