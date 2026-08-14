As obras do complexo das avenidas marginais de Itatiba estão avançando em importantes frentes nesse início de agosto: a construção de duas pontes fundamentais na estrutura do complexo de mobilidade.
No Jardim De Lucca, o trânsito na região do SUS deve fluir melhor em breve com a nova ponte, instalada para dar condição de acesso entre o trecho da marginal do Ribeirão Jacaré com a marginal do Córrego dos Operários, acessando à avenida Antônio Galvão de Camargo.
Segundo a Secretaria de Obras da Prefeitura de Itatiba, neste segundo final de semana do mês, foi feito o chamado tablado, referente à parte superior da ponte. Na sequência, dentre as etapas de execução da estrutura, estão o concreto, seguido de asfalto e acabamentos, como guarda-corpo e pintura.
Na mesma região, embaixo do pontilhão da via Luciano Consoline, também é possível ver a evolução da nova via. Por enquanto em terra, o futuro trecho de avenida é o último restante da primeira etapa das avenidas Marginais. Está em fase de conclusão de guias e preparação pré-asfalto.
Também em fase avançada de construção está a ponte localizada paralela à avenida Maria de Lourdes Abreu, que tem como pontos de referência a proximidade à loja Maravilhas do Lar e à chaminé da antiga fábrica têxtil, além de novas vias abertas para integrar o complexo (última foto abaixo desta página).
Toda a extensão de novas vias receberá guarda-corpo padronizado e sinalização de alerta, se for o caso, na segunda fase do projeto das avenidas marginais, etapa que deve iniciar nos próximos meses.
As pontes são parte importante do projeto das avenidas marginais, a maior obra de infraestrutura que a Prefeitura de Itatiba realiza pelo Programa Avança Itatiba – Mobilidade Urbana e Infraestrutura, além de serem fundamentais para combate às enchentes na parte baixa da cidade.
Andamento
Com supervisão e sob responsabilidade da Secretaria de Obras, o projeto das avenidas marginais, que engloba drenagem e infraestrutura, é uma das maiores iniciativas dentro do programa municipal Avança Itatiba.
Outra frente com obras é a avenida Gennaro Paladino, junto ao Ribeirão Jacaré nas proximidades da USF, que está recebendo a instalação de calçadas. O local teve alargamento de leito e colocação de muro de pedras. O andamento dessa instalação pode variar diante das condições climáticas.
Mais trechos construídos que chamam bastante a atenção de quem passa próximo vão da ponte do Mercado Municipal seguindo atrás da rua Rui Barbosa até o posto de combustível na Marechal Deodoro e também entre as pontes da Marechal até a Expedicionários.
Houve obras ainda na Praça Benedito Tinello (Praça do São Cristóvão) também com alargamento de leito; aberta nova via entre as avenidas Maria de Lourdes Abreu e Independência; alargamento e muro de pedras na avenida Guerino Grisotti, na “Rotatória dos Bombeiros” (entre as ruas Gerson Gotardo, Jundiaí e Piza e Almeida) e construção de nova rotatória na avenida Olga Tarrussello Geromel.
Atenção nos trechos em obras
Nos pontos que ainda seguem com restrição de trânsito, é necessária atenção redobrada de motoristas e condutores – inclusive para não passar pelos trechos em que as novas ruas estão aparentemente prontas – mas ainda não liberadas exatamente por questões. Furar bloqueios coloca em risco o próprio condutor e os trabalhadores das obras.
Após concluídas as vias, dispositivos que garantirão segurança ao trânsito serão instalados antes da liberação ao tráfego.