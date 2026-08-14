Os dois foram resgatados ainda filhotes pela Guarda Municipal e encaminhados à Associação Mata Ciliar, onde passaram pelo processo de reabilitação por meio do Projeto de Olho nos Rios. Durante esse período, foram preparados para recuperar as condições necessárias para viver novamente em seu ambiente natural.

Depois de quase um ano de cuidados e reabilitação, dois cachorros-do-mato ganharam novamente a liberdade e retornaram à natureza. Os animais foram soltos nesta semana em uma ação realizada pela Associação Mata Ciliar, em parceria com a Prefeitura de Louveira por meio da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.

A reinserção de animais silvestres na natureza é uma importante ação de conservação. Cada espécie exerce um papel no equilíbrio dos ecossistemas, contribuindo para processos como a dispersão de sementes, o controle de populações e a manutenção da biodiversidade.

O trabalho de proteção da fauna começa, muitas vezes, pelo resgate de animais encontrados em situações de risco, como posse irregular, maus-tratos, fora de seu habitat ou filhotes que precisam de cuidados. Quando há condições, o objetivo é sempre a recuperação e o retorno à vida livre.

No caso desses dois cachorros-do-mato, o trabalho iniciado com o resgate ainda na infância terminou da melhor forma possível: com a volta à natureza e a liberdade para seguirem seu caminho.