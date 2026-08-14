As discussões para a revitalização da ponte que liga Jundiaí e Itupeva avançaram nesta quinta-feira (13). Representantes envolvidos na demanda, dos dois municípios, realizaram uma nova reunião no próprio local para analisar as condições da estrutura, discutir o projeto de revitalização e avaliar os custos necessários para a execução da obra.

Durante o encontro, foram analisados aspectos técnicos da ponte e os próximos passos para que o projeto possa avançar. Também esteve em pauta a elaboração e definição do orçamento, etapa necessária para dimensionar os investimentos e buscar recursos para a intervenção.

Outro ponto discutido foi a articulação junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo. A partir das avaliações realizadas no local, serão definidos pedidos e documentos que deverão ser encaminhados ao órgão estadual, com o objetivo de buscar apoio para a solução do problema e para a execução das melhorias necessárias na estrutura.