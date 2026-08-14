As discussões para a revitalização da ponte que liga Jundiaí e Itupeva avançaram nesta quinta-feira (13). Representantes envolvidos na demanda, dos dois municípios, realizaram uma nova reunião no próprio local para analisar as condições da estrutura, discutir o projeto de revitalização e avaliar os custos necessários para a execução da obra.
Durante o encontro, foram analisados aspectos técnicos da ponte e os próximos passos para que o projeto possa avançar. Também esteve em pauta a elaboração e definição do orçamento, etapa necessária para dimensionar os investimentos e buscar recursos para a intervenção.
Outro ponto discutido foi a articulação junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo. A partir das avaliações realizadas no local, serão definidos pedidos e documentos que deverão ser encaminhados ao órgão estadual, com o objetivo de buscar apoio para a solução do problema e para a execução das melhorias necessárias na estrutura.
A estrutura, de madeira e em condições precárias, é utilizada como ligação entre os dois municípios e atende moradores, trabalhadores e visitantes da região. Na ocasião da primeira reunião, a estimativa era de que cerca de 500 veículos utilizassem a ponte diariamente, especialmente aos finais de semana.
A nova reunião dá continuidade às tratativas iniciadas entre Jundiaí e Itupeva. Em junho de 2025, representantes das duas administrações municipais já haviam definido a elaboração de um projeto técnico conjunto para a revitalização da ponte, localizada na avenida Jovino Furkin, sobre o Rio Jundiaí, na divisa entre os bairros Novo Horizonte, em Jundiaí, e Chave, em Itupeva.
Próximos passos
Com a nova análise realizada nesta quinta-feira, a expectativa é que os municípios avancem na consolidação do projeto e do orçamento e, posteriormente, formalizem os pedidos de apoio à Defesa Civil estadual.
A intenção é reunir os elementos técnicos necessários para demonstrar a necessidade da intervenção e buscar alternativas para viabilizar a revitalização da ponte, que é considerada uma ligação importante entre Jundiaí e Itupeva.