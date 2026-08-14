Justiça mantém presos suspeitos de furtar fiação de funilaria em Jundiaí

A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante dos dois homens suspeitos de furtar a fiação elétrica de uma funilaria na região da Vila Progresso, em Jundiaí. O crime ganhou grande repercussão após as proprietárias do estabelecimento, quatro irmãs empresárias do ramo automotivo, relatarem o prejuízo nas redes sociais e pedirem ajuda para localizar os responsáveis.

Com a ampla divulgação do caso, as forças de segurança intensificaram as buscas e a Guarda Municipal conseguiu localizar e prender os suspeitos ainda em situação de flagrante. Eles passaram por audiência de custódia, na qual o juiz decidiu manter ambos presos preventivamente.