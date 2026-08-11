Várzea Paulista alcançou nota 6,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), superando o resultado anterior, de 6,3. A média nacional do Brasil para os anos iniciais é de 6.3. Já no desempenho por escola, a Cemeb Oswaldo Camargo Pires atingiu 7,06. O Ideb é um dos principais indicadores utilizados para acompanhar a qualidade da educação básica brasileira, reunindo informações relacionadas ao desempenho dos estudantes e ao fluxo escolar.
O resultado é fruto de trabalho coletivo desenvolvido nas escolas municipais, envolvendo professores, gestores, coordenadores, equipes escolares, estudantes, famílias e profissionais que atuam diariamente para garantir melhores condições de aprendizagem.
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Para o prefeito Rodolfo Braga, o resultado demonstra resultados concretos dos investimentos em Educação. “Alcançar 6,5 no Ideb é motivo de muito orgulho para Várzea Paulista e, principalmente, para toda a nossa comunidade escolar. A Educação é uma prioridade e vamos continuar avançando, investindo na qualidade do ensino”, destacou.
A secretária de Educação, Magali Oliveira Augusto de Souza, ressaltou que o resultado representa o esforço conjunto de toda a rede. “O avanço no Ideb é fruto do compromisso de professores, gestores, equipes escolares, estudantes, famílias e de todos que acreditam na educação pública. Que esse resultado nos motive a continuar trabalhando com responsabilidade, equidade e foco na aprendizagem de cada estudante”, afirmou.