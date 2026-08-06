Jundiaí voltou a se destacar na elite da educação pública brasileira. Na edição de 2025 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgada pelo Ministério da Educação (MEC/Inep), os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal alcançaram a nota 7,1, garantindo pelo segundo ciclo consecutivo o 1º lugar no Estado de São Paulo e a 2ª posição no país entre as cidades com mais de 300 mil habitantes.
O índice geral se manteve estável em 7,1 pontos, enquanto os indicadores internos revelam um avanço consistente no aprendizado dos alunos. A média padronizada das avaliações subiu de 7,11 para 7,14. O ganho foi impulsionado pelas notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb): o desempenho em Matemática saltou de 253,81 para 254,75 pontos, enquanto Língua Portuguesa subiu de 236,65 para 237,03 pontos. A rede também registrou a pontuação máxima no Indicador de Rendimento (1,00), confirmando a eficiência do fluxo e a ausência de retenções.
“A nota 7,1 no Ideb e o avanço no desempenho de nossas crianças nos enchem de orgulho, mas, acima de tudo, reforçam o nosso compromisso com cada família de Jundiaí. Esse resultado pertence aos nossos professores, gestores, servidores e aos alunos que se dedicam todos os dias. Educação de qualidade se faz com escuta, cuidado com as pessoas e investimentos certos. Vamos continuar trabalhando firme para garantir uma escola pública cada vez mais acolhedora e preparada para o futuro”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Escola da Gente: Aprendizagem e Sustentabilidade
A evolução nos indicadores reflete o trabalho contínuo do Programa Escola da Gente, diretriz pedagógica da rede municipal que alia metas de aprendizagem aos princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). O programa prioriza a alfabetização na idade certa, o uso de metodologias ativas e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. “Esse crescimento nas notas de Português e Matemática reflete o compromisso diário que acontece dentro das nossas salas de aula. O trabalho da rede é feito a muitas mãos, aliando o planejamento pedagógico ao cuidado com as nossas crianças. Ver esse avanço nos exames nacionais prova que Jundiaí está no caminho certo, oferecendo um ensino forte, humanizado e que garante oportunidades reais para todos os nossos alunos”, destacou a secretária adjunta de Educação, Mércia Falci.
Reconhecimento Estadual e Nacional
O resultado no Ideb soma-se a outros reconhecimentos conquistados pela Educação de Jundiaí em 2026. O município foi o destaque do interior paulista no Prêmio Alfabetiza Juntos SP, com 31 escolas reconhecidas pela excelência na alfabetização, e também conquistou o 1º lugar estadual na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, além de figurar entre as 27 melhores iniciativas do país com o projeto “Gente que Faz: construindo ciclos que transformam o futuro”.