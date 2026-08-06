Jundiaí voltou a se destacar na elite da educação pública brasileira. Na edição de 2025 do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgada pelo Ministério da Educação (MEC/Inep), os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal alcançaram a nota 7,1, garantindo pelo segundo ciclo consecutivo o 1º lugar no Estado de São Paulo e a 2ª posição no país entre as cidades com mais de 300 mil habitantes.

O índice geral se manteve estável em 7,1 pontos, enquanto os indicadores internos revelam um avanço consistente no aprendizado dos alunos. A média padronizada das avaliações subiu de 7,11 para 7,14. O ganho foi impulsionado pelas notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb): o desempenho em Matemática saltou de 253,81 para 254,75 pontos, enquanto Língua Portuguesa subiu de 236,65 para 237,03 pontos. A rede também registrou a pontuação máxima no Indicador de Rendimento (1,00), confirmando a eficiência do fluxo e a ausência de retenções.