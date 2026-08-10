Eleitores de todo o Brasil têm até o dia 20 de agosto para solicitar a habilitação para votar em trânsito nas eleições de outubro. A solicitação pode ser realizada presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na internet. O voto em trânsito concede ao eleitor o direito de votar fora de sua cidade no dia do pleito.

Regras

O voto em trânsito é um benefício disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. O eleitor que optar por votar em trânsito deve ficar atento às regras para ter acesso a esta possibilidade.

Em caso de eleitor que estiver em uma cidade localizada no mesmo estado em que mora, ele poderá votar em trânsito para todos os cargos que estarão em disputa: deputado federal, estadual, distrital, governador, senador e presidente da República.