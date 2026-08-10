A Secretaria de Saúde de Itatiba reforça as orientações à população para a prevenção da febre maculosa. A doença é transmitida pela picada de carrapatos, principalmente o carrapato-estrela, infectados com bactérias do gênero Rickettsia rickettsii.

A prevenção é a principal forma de evitar a doença, que tem elevada taxa de letalidade (60%) se não tratada rapidamente. Embora o carrapato-estrela, principal transmissor da doença, esteja presente no ambiente durante todo o ano, o período de maior atenção ocorre no período de estiagem, que pode ir até novembro, quando há maior presença das formas imaturas do carrapato, conhecidas como micuins.



Muito pequenos, medindo milímetros, os micuins são a fase de larva do carrapato-estrela, e podem passar despercebidos ou até serem confundidos com partículas de poeira ou barro, facilitando o contato com as pessoas durante a permanência em áreas de vegetação. O parasita pode ser encontrado geralmente em animais silvestres, como capivaras e também cavalos e bois. Pode-se encontrá-lo em grama, arbustos, parques, trilhas, matas e locais onde há presença de animais silvestres.

Os sintomas da infecção podem aparecer entre dois a 14 dias após a picada. Os principais são febre, náusea e vômito, dor muscular, dor de cabeça, desânimo, manchas avermelhadas pelo corpo e pequenas hemorragias na pele.

Ampliando a conscientização