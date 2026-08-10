O Governo de São Paulo colocou sua estrutura à disposição das autoridades colombianas para prestar apoio, caso haja solicitação oficial, após o terremoto registrado no país nesta segunda-feira (10). Até o momento, o número de pessoas mortas passa de 100 pessoas

A medida do Governo de SP, possibilita a mobilização de equipes e profissionais especializados para contribuir com uma eventual operação de apoio humanitário aos colombianos. Entre a estrutura disponibilizada, estão profissionais do Instituto de Pesquisa Ambientais (IPA) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), além de equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado.



De acordo com informações do Governo de SP, o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, está em contato com o Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil (Congepdec) para avaliar, de forma integrada, a possibilidade de elaboração de um plano nacional de apoio humanitário à população colombiana.