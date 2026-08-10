10 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
BASE DO GALO

Galinho avança ao mata-mata com 3ª campanha

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JP Fotos Sports/Paulista FC
Paulista garante vaga na próxima fase da competição estadual
Paulista garante vaga na próxima fase da competição estadual

O time Sub-17 do Paulista avançou ao mata-mata com a terceira melhor campanha da competição. O Galinho confirmou a classificação após o encerramento da primeira fase e agora inicia a disputa eliminatória em busca de uma vaga na sequência do torneio.

A equipe jundiaiense teve desempenho entre os melhores da fase inicial e garantiu posição favorável para a sequência da competição. Com a classificação, o Paulista passa a disputar partidas decisivas, nas quais cada resultado será determinante para a permanência no campeonato.

O desempenho também reforça o trabalho realizado nas categorias de base do clube, que busca desenvolver jogadores e manter o Paulista competitivo nas competições estaduais.

Agora, o Galinho volta suas atenções para o mata-mata. A equipe aguarda a definição dos próximos detalhes da competição para conhecer o adversário e as datas dos confrontos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários