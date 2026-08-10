O time Sub-17 do Paulista avançou ao mata-mata com a terceira melhor campanha da competição. O Galinho confirmou a classificação após o encerramento da primeira fase e agora inicia a disputa eliminatória em busca de uma vaga na sequência do torneio.

A equipe jundiaiense teve desempenho entre os melhores da fase inicial e garantiu posição favorável para a sequência da competição. Com a classificação, o Paulista passa a disputar partidas decisivas, nas quais cada resultado será determinante para a permanência no campeonato.

O desempenho também reforça o trabalho realizado nas categorias de base do clube, que busca desenvolver jogadores e manter o Paulista competitivo nas competições estaduais.