O Projeto Social Ridimar Santana de Jiu-Jítsu, do bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, atende atualmente cerca de 120 alunos e foi apresentado nesta semana à Prefeitura. O idealizador da iniciativa, Ridimar Santana, esteve acompanhado de oito atletas e integrantes da equipe em uma reunião com o prefeito Gustavo Martinelli e a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi. O vereador Madson Henrique também participou do encontro.
Criado em 2022, o projeto utiliza a modalidade esportiva como instrumento de formação e incentivo à prática esportiva. Os alunos treinam três vezes por semana e participam de competições de jiu-jítsu em diferentes regiões do país, representando Jundiaí. Segundo Ridimar, a equipe vem obtendo resultados nas disputas nacionais desde o início das atividades.
“Nosso projeto existe desde 2022 e tem hoje 120 alunos, que treinam três vezes por semana. Eles representam a cidade em competições de jiu-jítsu por todo o Brasil, com excelentes resultados obtidos”, revelou Ridimar Santana.
Durante a reunião, a Prefeitura apresentou aos integrantes do projeto ações e investimentos previstos para o setor esportivo. Entre as iniciativas citadas estão os programas Esporte Campeão, Escola de Esporte, Esporte Maior e PEAMA (Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas), além da revitalização de equipamentos públicos e de 16 gramados de centros esportivos.
“Projetos como esse, que aproximam jovens talentos da sociedade por meio da prática do jiu-jítsu, são muito importantes. Conversamos sobre diversas iniciativas e mostramos os investimentos que a Prefeitura vem realizando para ampliar o acesso às atividades esportivas e melhorar a estrutura oferecida à população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
A agenda também abordou obras em equipamentos esportivos, como a piscina semiolímpica adaptada do Bolão e intervenções no CECE Romão de Souza. A visita serviu ainda para aproximar os representantes do projeto das políticas públicas municipais voltadas ao esporte e apresentar o trabalho desenvolvido pela equipe junto aos jovens da região.