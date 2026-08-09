O Projeto Social Ridimar Santana de Jiu-Jítsu, do bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí, atende atualmente cerca de 120 alunos e foi apresentado nesta semana à Prefeitura. O idealizador da iniciativa, Ridimar Santana, esteve acompanhado de oito atletas e integrantes da equipe em uma reunião com o prefeito Gustavo Martinelli e a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi. O vereador Madson Henrique também participou do encontro.

Criado em 2022, o projeto utiliza a modalidade esportiva como instrumento de formação e incentivo à prática esportiva. Os alunos treinam três vezes por semana e participam de competições de jiu-jítsu em diferentes regiões do país, representando Jundiaí. Segundo Ridimar, a equipe vem obtendo resultados nas disputas nacionais desde o início das atividades.

“Nosso projeto existe desde 2022 e tem hoje 120 alunos, que treinam três vezes por semana. Eles representam a cidade em competições de jiu-jítsu por todo o Brasil, com excelentes resultados obtidos”, revelou Ridimar Santana.