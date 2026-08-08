A paixão pelo céu transformou um hobby em reconhecimento nacional para o estudante jundiaiense Thiago Lucchesi, de apenas 15 anos. Morador do Jardim Paris, em Jundiaí, o jovem viu uma fotografia da Lua produzida por ele ser publicada no perfil oficial do Instagram da Agência Espacial Brasileira (AEB), um feito que reforça seu talento na astrofotografia e alimenta o sonho dele de seguir carreira na astronomia.

Aluno do 1º ano do Ensino Médio, Thiago é astrônomo amador e pratica astrofotografia há mais de dois anos. Na madrugada do dia 27 de julho, utilizando um telescópio amador, equipado com uma câmera planetária, instalado na sacada do apartamento onde mora, ele registrou uma imagem da lua cheia que chamou a atenção pela riqueza de detalhes.