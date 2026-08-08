A paixão pelo céu transformou um hobby em reconhecimento nacional para o estudante jundiaiense Thiago Lucchesi, de apenas 15 anos. Morador do Jardim Paris, em Jundiaí, o jovem viu uma fotografia da Lua produzida por ele ser publicada no perfil oficial do Instagram da Agência Espacial Brasileira (AEB), um feito que reforça seu talento na astrofotografia e alimenta o sonho dele de seguir carreira na astronomia.
Aluno do 1º ano do Ensino Médio, Thiago é astrônomo amador e pratica astrofotografia há mais de dois anos. Na madrugada do dia 27 de julho, utilizando um telescópio amador, equipado com uma câmera planetária, instalado na sacada do apartamento onde mora, ele registrou uma imagem da lua cheia que chamou a atenção pela riqueza de detalhes.
Foto: Arquivo pessoal
A fotografia é conhecida como imagem mineral da lua, técnica que utiliza um processamento especial para aumentar a saturação das cores naturais da superfície lunar. Com isso, é possível identificar diferenças na composição química do solo. Após realizar o processamento e tratamento da imagem, Thiago decidiu enviá-la por e-mail à Agência Espacial Brasileira.
"Achei que a fotografia estava boa e resolvi enviar", conta. Sem receber qualquer resposta, o estudante seguiu sua rotina normalmente. A surpresa veio dias depois. "Na tarde do dia 5 de agosto, quando voltei do colégio, vi que a foto havia sido publicada pela Agência Espacial Brasileira. Foi uma emoção muito grande."
Para o jovem, o reconhecimento representa a recompensa por anos de dedicação aos estudos e de observação do céu. "Me senti realizado. É um reconhecimento que poucas pessoas conseguem em escala nacional por algo que levo muito a sério."
Paixão que começou na infância
O fascínio pelo universo acompanha Thiago desde criança. Segundo ele, tudo ganhou ainda mais força quando adquiriu seu primeiro telescópio. "Desde pequeno tenho fascínio pelo céu. Quando comprei meu primeiro telescópio, me encantei de vez por esse universo."
Além da prática da astrofotografia, ele mantém uma rotina intensa de estudos com livros, participação em olimpíadas científicas e preparação para vestibulares. Em 2025, conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia.
Seu maior ídolo intelectual é o astrônomo e divulgador científico Carl Sagan, considerado uma das maiores referências mundiais na popularização da astronomia. "Não me inspirei em ninguém para começar. Mas Carl Sagan é meu herói intelectual”, destaca.
Sonho de estudar na USP e trabalhar no exterior
Determinado, Thiago já sabe qual caminho pretende seguir. O objetivo é cursar Astronomia na Universidade de São Paulo (USP) e, futuramente, trabalhar em instituições internacionais, como a Agência Espacial Canadense ou a Agência Espacial Europeia. "Sei que é difícil, mas quero isso para a minha vida. É o que me traz felicidade."
Enquanto o sonho não se concretiza, ele segue estudando diariamente e registrando imagens do céu. Segundo o estudante, dezembro e janeiro costumam ser os melhores meses para observação astronômica, quando planetas como Júpiter aparecem em condições mais favoráveis no hemisfério sul.
Reconhecimento também chamou atenção da Nasa
Além da publicação pela Agência Espacial Brasileira, o trabalho do jovem ganhou repercussão internacional. No dia 1º de agosto, a imagem produzida por Thiago também apareceu nos stories do perfil “Astronomy Pictures Daily”/Foto Astronômica do Dia / APOD, projeto da Nasa dedicado à divulgação de astrofotografias, ampliando ainda mais a visibilidade de seu trabalho entre apaixonados por astronomia.
Apesar da repercussão, ele garante que continua motivado pelo mesmo sentimento que o levou a olhar para o céu pela primeira vez. "A beleza da astronomia está em observar os astros celestes. É uma visão majestosa”.
E, como costuma brincar, a pergunta que mais escuta de amigos e curiosos continua sendo a mesma: "Se eu já vi alguma nave alienígena." Até agora, a resposta é não. Mas, pelo talento demonstrado aos 15 anos, Thiago já encontrou algo tão extraordinário quanto: um lugar de destaque entre jovens brasileiros apaixonados pelo universo.