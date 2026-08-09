Um gesto feito com uma das mãos pode ser usado por mulheres para pedir ajuda de maneira discreta em situações de assédio ou violência. O sinal consiste em mostrar a palma da mão, dobrar o polegar contra ela e fechar os demais dedos sobre o polegar. Em São Paulo, a prática integra o Protocolo Não Se Cale, política estadual voltada à proteção de mulheres em estabelecimentos e espaços de atendimento ao público.

O gesto permite que a vítima sinalize que está em situação de risco sem precisar falar ou chamar a atenção do possível agressor. Ao identificar o pedido, funcionários capacitados devem retirar a mulher do alcance do agressor e conduzi-la a um espaço reservado e seguro. O procedimento pode incluir ainda acompanhamento até um transporte ou acionamento das forças de segurança e do atendimento médico, quando necessário.

O Protocolo Não Se Cale também estabelece procedimentos para o atendimento de mulheres que relatam situações de assédio ou violência. As equipes dos estabelecimentos passam por capacitação gratuita e online para reconhecer sinais de risco e prestar auxílio sem expor ou responsabilizar a vítima pelo ocorrido.