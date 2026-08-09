09 de agosto de 2026
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CAPTURA DE PROCURADO

Muralha Paulista leva à captura de procurado em Jundiaí

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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A equipe de monitoramento conseguiu identificar o destino tomado pelo procurado
A equipe de monitoramento conseguiu identificar o destino tomado pelo procurado

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi capturado após ser identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, na região da Vila Hortolândia, em Jundiaí.

Segundo a Guarda Municipal, o alerta foi emitido enquanto o homem circulava nas proximidades da feira livre do bairro. A equipe de monitoramento conseguiu identificar o destino tomado pelo procurado, mas, quando as equipes chegaram à região, ele já havia deixado o local.

Com as informações repassadas pelo sistema, a equipe do Apoio Tático 10267, formada pelos guardas municipais Honório, Zarantonello, Fialho e Abreu, intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizar o homem no momento em que ele chegava à residência.

A abordagem foi realizada e, após consulta aos sistemas policiais, os agentes confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Jundiaí para o cumprimento da ordem judicial e permaneceu à disposição da Justiça.

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