Um homem procurado pela Justiça pelo crime de ameaça foi capturado após ser identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, na região da Vila Hortolândia, em Jundiaí.

Segundo a Guarda Municipal, o alerta foi emitido enquanto o homem circulava nas proximidades da feira livre do bairro. A equipe de monitoramento conseguiu identificar o destino tomado pelo procurado, mas, quando as equipes chegaram à região, ele já havia deixado o local.

Com as informações repassadas pelo sistema, a equipe do Apoio Tático 10267, formada pelos guardas municipais Honório, Zarantonello, Fialho e Abreu, intensificou o patrulhamento na região e conseguiu localizar o homem no momento em que ele chegava à residência.