Dois acidentes registrados entre a noite de sábado (8) e a manhã deste domingo (9) deixaram duas pessoas mortas em rodovias da região de Campinas e Guarulhos. As ocorrências aconteceram na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, e na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guarulhos.
Em Campinas, um motorista morreu após o Fiat Uno que dirigia colidir contra a traseira de um caminhão na altura do km 89 da Rodovia Anhanguera, no sentido capital. Segundo informações apuradas no local, o automóvel trafegava pela faixa 2 da pista marginal quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira do caminhão VW 17.280, que seguia pela faixa 1.
Após a colisão, os dois veículos foram parar no canteiro central, entre as pistas expressa e marginal, e também atingiram a defensa metálica. O Corpo de Bombeiros constatou a morte do condutor do Uno às 6h20. A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada às 9h36, após a realização da perícia.
O motorista e o passageiro do caminhão não se feriram. Os veículos foram removidos no início da tarde, às 12h43 e 12h56, respectivamente.
O acostamento da pista sul ficou interditado das 6h07 às 13h20. A faixa 2 foi bloqueada entre 6h07 e 6h49. Mais tarde, entre 11h42 e 13h20, a alça de acesso à pista marginal também precisou ser interditada. Durante parte desse período, o tráfego foi direcionado pela pista expressa.
Em Guarulhos, um pedestre morreu após ser atropelado por um Chevrolet Cobalt na Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 22, no sentido interior.
Segundo informações apuradas no local, o veículo trafegava pela faixa 4 quando o motorista se deparou com a vítima atravessando a pista. Sem tempo suficiente para frear ou desviar, o condutor atingiu o pedestre.
A vítima morreu no local. A Polícia Militar Rodoviária autorizou a retirada do corpo da faixa de rolamento e o reposicionamento em uma baia próxima para aguardar a perícia. O trabalho pericial começou por volta de 1h55 deste domingo.
A faixa 4 ficou interditada das 22h38 às 23h35 de sábado, enquanto o acostamento permaneceu bloqueado das 23h35 até 4h10. O motorista do Cobalt saiu ileso.
As circunstâncias dos dois acidentes serão investigadas.
Acidente de Guarulhos também teve uma vítima fatal