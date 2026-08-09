Dois acidentes registrados entre a noite de sábado (8) e a manhã deste domingo (9) deixaram duas pessoas mortas em rodovias da região de Campinas e Guarulhos. As ocorrências aconteceram na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas, e na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guarulhos.

Em Campinas, um motorista morreu após o Fiat Uno que dirigia colidir contra a traseira de um caminhão na altura do km 89 da Rodovia Anhanguera, no sentido capital. Segundo informações apuradas no local, o automóvel trafegava pela faixa 2 da pista marginal quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, atingiu a traseira do caminhão VW 17.280, que seguia pela faixa 1.

Após a colisão, os dois veículos foram parar no canteiro central, entre as pistas expressa e marginal, e também atingiram a defensa metálica. O Corpo de Bombeiros constatou a morte do condutor do Uno às 6h20. A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada às 9h36, após a realização da perícia.