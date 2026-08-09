09 de agosto de 2026
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COPA PAULISTA

Paulista busca reação após empate em Osasco

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Galo chega a quatro pontos e ainda mira vaga na próxima fase
Galo chega a quatro pontos e ainda mira vaga na próxima fase

O Paulista empatou por 1 a 1 com o Osasco Sporting neste domingo (9), fora de casa, pela quarta rodada da primeira fase da Copa Paulista. O Galo do Japi saiu atrás no segundo tempo, mas buscou a igualdade aos 35 minutos, com Luís Gustavo.

O Osasco abriu o placar com Lucão na etapa final e sustentou a vantagem até os minutos finais. O Paulista reagiu e conseguiu marcar com Luís Gustavo, garantindo um ponto fora de casa em um confronto direto pela classificação.

Com o resultado, o Paulista chegou aos quatro pontos e ocupa a última colocação do Grupo C. O Osasco Sporting também tem quatro pontos, mas aparece em terceiro lugar pelos critérios de desempate. Juventus e Primavera dividem as primeiras posições, ambos com sete pontos.

Restam duas rodadas para o encerramento da primeira fase, e o Paulista ainda tem possibilidades de classificação. O líder avança diretamente, enquanto os segundos e terceiros colocados terão a possibilidade de seguir aos playoffs, mantendo o Galo na disputa por uma vaga.

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