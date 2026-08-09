O Paulista empatou por 1 a 1 com o Osasco Sporting neste domingo (9), fora de casa, pela quarta rodada da primeira fase da Copa Paulista. O Galo do Japi saiu atrás no segundo tempo, mas buscou a igualdade aos 35 minutos, com Luís Gustavo.

O Osasco abriu o placar com Lucão na etapa final e sustentou a vantagem até os minutos finais. O Paulista reagiu e conseguiu marcar com Luís Gustavo, garantindo um ponto fora de casa em um confronto direto pela classificação.

Com o resultado, o Paulista chegou aos quatro pontos e ocupa a última colocação do Grupo C. O Osasco Sporting também tem quatro pontos, mas aparece em terceiro lugar pelos critérios de desempate. Juventus e Primavera dividem as primeiras posições, ambos com sete pontos.