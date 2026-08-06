

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (6) após uma perseguição policial que terminou na marginal da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em frente à Coca-Cola, em Jundiaí. O suspeito conduzia um veículo roubado, bateu em diversos carros durante a fuga e acabou capturado por policiais militares. Ele tentava desviar do trânsito intenso da rodovia no momento do acidente.

A ocorrência teve início quando o comandante da 1ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar, capitão Iuri Rocha, seguia para o interior de São Paulo e, ao passar pela praça de pedágio do distrito do Jacaré, em Cabreúva, percebeu um veículo Civic trafegando em alta velocidade no contrafluxo da rodovia, após romper a cancela do pedágio.

No mesmo instante, o Rocha abordou um carro que vinha logo atrás, ocupado pela vítima, que estava em perseguição ao ladrão e informou que o carro havia sido roubado.