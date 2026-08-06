07 de agosto de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NESTA NOITE!

Trânsito caótico impede fuga e ladrão é preso pela PM em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
No trajeto, perdeu o controle da direção e atingiu vários veículos
No trajeto, perdeu o controle da direção e atingiu vários veículos


Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (6) após uma perseguição policial que terminou na marginal da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em frente à Coca-Cola, em Jundiaí. O suspeito conduzia um veículo roubado, bateu em diversos carros durante a fuga e acabou capturado por policiais militares. Ele tentava desviar do trânsito intenso da rodovia no momento do acidente.

A ocorrência teve início quando o comandante da 1ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar, capitão Iuri Rocha, seguia para o interior de São Paulo e, ao passar pela praça de pedágio do distrito do Jacaré, em Cabreúva, percebeu um veículo Civic trafegando em alta velocidade no contrafluxo da rodovia, após romper a cancela do pedágio.

No mesmo instante, o Rocha abordou um carro que vinha logo atrás, ocupado pela vítima, que estava em perseguição ao ladrão e informou que o carro havia sido roubado.

Com as informações, o capitão acionou a rede de rádio da PM e mobilizou equipes da 2ª Companhia do 11º Batalhão, unidade onde também já atuou, além de equipes do 49º. As viaturas montaram um cerco na tentativa de interceptar o veículo.

Durante a fuga, o suspeito tentou escapar do congestionamento acessando a marginal da rodovia, nas proximidades da Coca-Cola. No trajeto, perdeu o controle da direção e atingiu vários veículos.

Após a colisão, ele abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso pelos policiais militares do 11º Batalhão.

A ocorrência está em apresentação no Plantão Policial.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários