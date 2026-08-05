A Defesa Civil Municipal emitiu alerta para possíveis mudanças nas condições do tempo em Jundiaí entre a noite desta quarta-feira (5) e o próximo sábado (8) devido a aproximação e posterior passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo.
A previsão indica pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h. A Defesa Civil reforça que tais condições meteorológicas aumentam o risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e impactos na mobilidade urbana.
Orientações
A orientação da Defesa Civil é para que os moradores evitem permanecer debaixo de árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis durante as rajadas de vento.
Outra importante recomendação é para que se recolha objetos soltos em quintais e varandas que possam ser arremessados pelo vento, além de redobrar a atenção ao dirigir e evitar áreas sujeitas a alagamentos.
A Defesa Civil de Jundiaí segue monitorando as condições meteorológicas e permanece em estado de atenção para eventuais ocorrências.
Emergência
Em casos de emergências, os órgãos competentes devem acionados por meio dos contatos abaixo:
Defesa Civil: 199;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 – ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”
Corpo de Bombeiros: 193;
Polícia Militar: 190.