A Defesa Civil Municipal emitiu alerta para possíveis mudanças nas condições do tempo em Jundiaí entre a noite desta quarta-feira (5) e o próximo sábado (8) devido a aproximação e posterior passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo.

A previsão indica pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h. A Defesa Civil reforça que tais condições meteorológicas aumentam o risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e impactos na mobilidade urbana.

Orientações

A orientação da Defesa Civil é para que os moradores evitem permanecer debaixo de árvores, estruturas metálicas e coberturas frágeis durante as rajadas de vento.