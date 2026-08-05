Um acidente envolvendo uma carreta carregada com cerveja, um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida no início da tarde desta quarta-feira (5) na altura do km 80 da rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto, em Cabreúva, no sentido Jundiaí.

De acordo com a Artesp, a carreta transitava sentido Itu e o motorista perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da via e tombou na pista no sentido Jundiaí, colidindo contra um carro e uma moto. O motociclista morreu no local. O condutor da carreta ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do carro e um passageiro não se feriram e recusaram atendimento.

Equipes da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar e da Guarda Municipal fizeram a segurança do local e organização do trânsito. A via permanece interditada, com trânsito lento e o trânsito no sentido Jundiaí flui pela alça de acesso.