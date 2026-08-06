Uma mulher procurada por estupro de vulnerável foi presa na noite desta quinta-feira (6) no Pinhal, em Cabreúva. Policias Militares da Força Tática prenderam a mulher na empresa onde ela trabalhava. A procurada foi comunicada da existência de um mandado de prisão em aberto contra ela que confirmou sua identidade aos militares.

Os pertences dela foram verificados com acompanhamento de uma parte feminina, não sendo encontrado nada de ilícito. A mulher foi levada ao pronto-socorro onde passou por exame cautelar a pedido da Polícia Judiciária, não apresentando lesões aparentes.

Em seguida ela foi encaminhada para o plantão policial de Cabreúva, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento do mandado de prisão.