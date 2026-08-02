Com a chegada do período de estiagem na região sudeste, entre junho e setembro, o nível dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo começa a cair e é essencial que a população evite o desperdício de água potável neste período.
O grande vilão do consumo é o banho, que pode gastar até 150 litros de água em apenas 15 minutos. Em uma família de três pessoas, significa um gasto de 13,5 mil litros mensais, número que pode ser consideravelmente maior se o tempo não for controlado. Os banhos rápidos, de 5 minutos, podem economizar até 9 mil litros por mês.
A descarga também consome uma quantidade bem grande de água e é importante sempre verificar se não há vazamento, que muitas vezes são quase imperceptíveis. Jogar papel higiênico no vaso pode causar entupimento e aumentar ainda mais o desperdício.
Na cozinha, opte por ensaboar toda a louça antes de abrir a torneira para fazer o enxágue. Quem usa máquina de lavar louça deve enchê-la completamente antes de ligá-la.
Evite lavar roupas em etapas, várias vezes por semana. Junte o máximo de roupa suja que tiver antes de ligar a máquina para diminuir o número de lavagens e não esqueça que a água descartada no final da lavagem pode ser usada para lavar a calçada ou a varanda.
Por fim, evite usar mangueiras para limpar o quintal, as calçadas ou outras áreas da casa, opte por usar a vassoura para realizar a limpeza e, se precisar de água, use o balde. O mesmo serve para quem vai lavar o carro.
Gestão noturna
São Paulo adotou a gestão da pressão noturna em agosto do ano passado para ajudar na economia de água, e desde então poupou pelo menos 160 bilhões de litros de água em toda a Região Metropolitana. Essa quantia é suficiente para abastecer a cidade de São Paulo por dois meses.