Com a chegada do período de estiagem na região sudeste, entre junho e setembro, o nível dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo começa a cair e é essencial que a população evite o desperdício de água potável neste período.

O grande vilão do consumo é o banho, que pode gastar até 150 litros de água em apenas 15 minutos. Em uma família de três pessoas, significa um gasto de 13,5 mil litros mensais, número que pode ser consideravelmente maior se o tempo não for controlado. Os banhos rápidos, de 5 minutos, podem economizar até 9 mil litros por mês.

A descarga também consome uma quantidade bem grande de água e é importante sempre verificar se não há vazamento, que muitas vezes são quase imperceptíveis. Jogar papel higiênico no vaso pode causar entupimento e aumentar ainda mais o desperdício.