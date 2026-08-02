Com a chegada do fim de tarde e o sol poente, era comum que as ruas residenciais ganhassem novos acessórios: as cadeiras. Era um momento de conversar com os vizinhos, colocar a fofoca em dia, observar o movimento da rua e tomar um ar, sempre acompanhado de um rádio ou de alguma coisa para molhar o bico.

Com o passar das gerações e a chegada dos aparelhos eletrônicos, a prática perdeu força para dar lugar ao hábito de conversar por mensagens, fofocar pelas redes sociais, acompanhar as atualizações on-line e consumir entretenimento, sejam filmes, séries ou vídeos na internet.

O casal de aposentados Mário José Feliciano de Oliveira e Marcelina Bertogna de Oliveira viu essa mudança acontecer diante dos próprios olhos. Moradores da Vila Rio Branco há mais de 70 anos, eles contam que saíam para brincar na rua enquanto pais, tios e avós colocavam as cadeiras na calçada para conversar com os vizinhos.