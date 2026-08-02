Com a chegada do fim de tarde e o sol poente, era comum que as ruas residenciais ganhassem novos acessórios: as cadeiras. Era um momento de conversar com os vizinhos, colocar a fofoca em dia, observar o movimento da rua e tomar um ar, sempre acompanhado de um rádio ou de alguma coisa para molhar o bico.
Com o passar das gerações e a chegada dos aparelhos eletrônicos, a prática perdeu força para dar lugar ao hábito de conversar por mensagens, fofocar pelas redes sociais, acompanhar as atualizações on-line e consumir entretenimento, sejam filmes, séries ou vídeos na internet.
O casal de aposentados Mário José Feliciano de Oliveira e Marcelina Bertogna de Oliveira viu essa mudança acontecer diante dos próprios olhos. Moradores da Vila Rio Branco há mais de 70 anos, eles contam que saíam para brincar na rua enquanto pais, tios e avós colocavam as cadeiras na calçada para conversar com os vizinhos.
Para Marcelina, esse costume se perdeu há muito tempo. “As crianças brincavam de pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, pulavam corda. Sentavam na sarjeta enquanto os mais velhos ficavam nas cadeiras para colocar o papo em dia. Depois que eu cresci e a geração mais velha faleceu, paramos de ficar na rua.”
Mário, por outro lado, acredita que o costume sobreviveu por mais tempo. “Quando crescemos, os vizinhos eram outros, porque os antigos mudaram ou faleceram. Mesmo assim, ainda tinha alguns que guardavam esse costume de sentar e bater um papo na calçada, porque não tinha televisão, então as pessoas não tinham o que fazer.”
O casal explica que o hábito acontecia no início da noite, após os homens retornarem do trabalho. “Os antigos tinham o costume de jantar cedo. Depois de comer, entre 17h30 e 18h, as pessoas iam para a frente de casa, onde ficavam até 20h30. Todo mundo dormia cedo, porque precisava acordar no dia seguinte para trabalhar.”
Senso de comunidade
Aos 79 anos, Marcelina, conhecida como Tete na região, relembra com saudade a época em que o bairro crescia junto. Segundo ela, o hábito de ficar na rua não existia apenas pela conversa, mas pelas pessoas. “Os vizinhos não eram apenas vizinhos, eles eram família. A rua inteira era uma verdadeira família, porque existia uma amizade muito genuína. Um ajudava o outro, sempre juntos.”
Direto do túnel do tempo, o casal relembra dos antigos vizinhos
Essa percepção também é compartilhada pela psicóloga Giulia Paspaltzis, de 28 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia e psicopatologia. Segundo ela, o ser humano é naturalmente social e precisa de vínculos ao longo de toda a vida. “Ter a liberdade e a segurança para viver pequenos momentos de convivência no dia a dia fortalece os vínculos sociais e reforça nossa sensação de pertencimento àquele lugar. Esse pertencimento e esse acolhimento funcionam como fatores de proteção para a saúde mental.”
Para Mário, que chega aos 82 anos sem perder os costumes mais antigos, a cidade perdeu muito quando a convivência deixou de existir. “Aquela amizade fazia com que a gente tivesse mais amor ao próximo, mais empatia. As pessoas se importavam mais umas com as outras. Vivemos em uma época em que existe muito desamor, é cada um por si, cada um só pensa no próprio umbigo.”
Tete lamenta como as ruas ficam vazias e, com elas, as próprias pessoas. De acordo com a aposentada, por mais que tente ficar na rua, quase ninguém passa e, quando passa, não olha no rosto nem cumprimenta. “Raramente você vê vizinhos se darem tão bem quanto a gente se dava antigamente. É um ou outro.”
Essa exceção, para o casal, é a vizinha Fran que, mesmo trabalhando fora, sempre se coloca à disposição caso eles precisem de alguma coisa. Mário também mantém os costumes antigos. Sempre que um vizinho novo se muda para o bairro, faz questão de se apresentar e dizer que as portas de casa estão abertas caso precisem de ajuda. “Sou cara de pau e guardo os costumes antigos, cresci assim. Se alguém passa por mim e não olha na cara, faço questão de dar bom dia. Se alguém se muda para cá, tento acolher, cumprimento. Sempre tento criar um elo com os novos vizinhos. Sinto falta desse convívio de antigamente.”
Chegada da modernidade
Para o casal, alguns fatores foram responsáveis pela mudança de comportamento entre as novas gerações. Por ser uma prática realizada à noite, a segurança se tornou um fator decisivo. “Antes não existia tanta preocupação com violência, criminalidade ou medo de que algo acontecesse com as crianças. Os homens chegavam do trabalho, jantavam e ficavam na rua. Hoje em dia, é muito perigoso”, explica Tete.
Entretanto, os avanços tecnológicos também contribuíram para, aos poucos, acabar com a cultura da calçada. De acordo com Mário, “os mais novos têm ideias diferentes, são outros tipos de brincadeiras e de conversas. Eles vivem cada um no seu mundinho, dentro de casa, e dificilmente saem. Mas acredito que as coisas tenham mudado lá atrás, com a televisão”.
A psicóloga Giulia ressalta que a tecnologia não é, por si só, a responsável pelo isolamento, mas alerta para seus efeitos quando substitui o convívio presencial. “Nos adultos e idosos, o excesso de tempo nas telas pode favorecer sentimentos de solidão, desesperança e isolamento, além de contribuir para maior sofrimento emocional, sintomas de ansiedade e depressão.” Ela também destaca que as relações de vizinhança podem funcionar como uma importante rede de apoio. “A facilidade de contato e a proximidade geográfica favorecem a construção de uma rede de apoio emocional entre vizinhos.”
Segundo Mário, antes da popularização da televisão, as poucas pessoas que tinham um aparelho chamavam o bairro inteiro para assistir ao jornal ou à novela. Era um momento compartilhado, que se perdeu com o acesso. “A televisão virou praticamente uma febre. Eles já não se importavam mais com os vizinhos, porque tinham algo mais interessante para fazer. Todo mundo queria ver os shows, os espetáculos, as novelas que passavam.”
Marcelina acredita que as redes sociais terminaram de enfraquecer o convívio entre vizinhos. “Cada um tem o seu celular, tem o seu computador, então fica cada um na sua casa. Não se conversa mais e a gente, que é mais idoso, se sente muito sozinho. A tecnologia aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto, como os vizinhos.”
Talvez o problema nunca tenha sido a chegada da televisão, do celular ou das redes sociais, mas o espaço que eles passaram a ocupar nas relações. A cadeira da calçada não era apenas um móvel, era um convite para que a vida acontecesse do lado de fora de casa. Resgatar esse espírito não significa voltar no tempo, mas lembrar que nenhuma tecnologia substitui a tranquilidade de conhecer quem mora ao lado e descobrir que, às vezes, a melhor conexão continua sendo a que acontece de uma porta à outra.