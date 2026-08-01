01 de agosto de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Luiz Fernando e João Paulo reúnem 2 mil pessoas em lançamento

Por REDAÇÃO | REDAÇÃO
| Tempo de leitura: 3 min
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DIVULGAÇÃO
Cerca de 2 mil pessoa participaram do evento do lançamento oficial da campanha de Luiz Fernando e João Paulo
Cerca de 2 mil pessoa participaram do evento do lançamento oficial da campanha de Luiz Fernando e João Paulo

Um auditório lotado, clima de entusiasmo e a presença de lideranças políticas, apoiadores e moradores de toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) marcaram, na manhã deste sábado (1º), o lançamento oficial das pré-candidaturas de Luiz Fernando Machado a deputado federal e João Paulo de Souza a deputado estadual.

Realizado no Campus da UniAnchieta, em Jundiaí, cerca de 2 mil pessoas tomaram o espaço para acompanhar o pontapé inicial da caminhada da chamada "dupla da região", projeto que pretende ampliar a representatividade regional no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Figuras como os ex-prefeitos e deputados federais, Miguel Haddad e André Benassi, estiveram presentes e ressaltaram a importância de a região garantir representantes nas esferas federal e estadual. O ex-gestor de Governo e Finanças de Jundiaí, José Antonio Parimoschi, assim como o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, salientaram a necessidade de haver pessoas com conhecimento da região e amor pelo território para desenvolvimento de Jundiaí e demais cidades do entorno. 

A força  de mobilização  da Dupla da Região ultrapassou os limites da Região Metropolitana  de Jundiaí,  composta, alem da cidade sede por Campo Limpo Paulista  Várzea Paulista,  Jarinu,  Cabreúva,  Louveira,  Itupeva e Itatiba, equipes e lideranças políticas das cidades de Itapecerica  da Serra, São  Paulo, São  Caetano, Osasco, Carapicuiba, São Lourenço  da Serra, Mogi Guaçu, Campinas e Vinhedo compareceram para prestigiar o evento.


Durante o evento, Luiz Fernando Machado, ao lado de sua família, destacou a importância da mobilização regional e agradeceu a presença do público.

"Nossa prioridade sempre foram as pessoas. Uma cidade não é feita apenas de ruas e prédios, mas das histórias de quem vive nela. Por isso, defendemos políticas públicas que acolham idosos, pessoas com deficiência, famílias atípicas e todos que mais precisam de cuidado. Queremos levar para Brasília a experiência de Jundiaí, ampliando investimentos, fortalecendo serviços públicos e defendendo pautas que impactam diretamente o desenvolvimento da nossa região", afirmou Luiz. 

Ao longo da cerimônia, foram reforçadas pautas consideradas prioritárias, como investimentos em saúde, infraestrutura, mobilidade, segurança pública, geração de empregos e desenvolvimento econômico. 

Foi assinada, inclusive, uma carta-compromisso com a RMJ. Nela, são mencionados justamente a intenção de trabalho pelo fortalecimento dessas pautas, além da luta pelas pessoas com deficiência e famílias atípicas, idosos e apoio a instituições, como Grendacc, Hospital São Vicente, Luiz Braille, e três outras.

A proposta apresentada é de uma atuação integrada entre os mandatos estadual e federal, buscando ampliar a articulação por recursos e projetos para os municípios da RMJ.

João Paulo de Souza também falou aos presentes e ressaltou o compromisso de manter um mandato próximo da população e das necessidades das cidades da região.

"A região precisa voltar a ter representantes que defendam suas demandas em Brasília e no Governo do Estado. Nos últimos anos, deixamos de contar com recursos importantes que poderiam ter sido destinados às nossas cidades. Com representação política, teremos mais força para buscar investimentos, obras e soluções para os desafios da região, garantindo que as necessidades da população sejam ouvidas e atendidas", afirmou João Paulo.

O público lotou o espaço em uma clara demonstração de apoio às pré-candidaturas e o clima foi de confiança no projeto apresentado para a região. Com o lançamento oficial realizado, Luiz Fernando Machado e João Paulo intensificam as agendas de visitas, encontros e diálogos nos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí, com o objetivo de entender as principais demandas e trabalhar em soluções concretas.

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