Um auditório lotado, clima de entusiasmo e a presença de lideranças políticas, apoiadores e moradores de toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) marcaram, na manhã deste sábado (1º), o lançamento oficial das pré-candidaturas de Luiz Fernando Machado a deputado federal e João Paulo de Souza a deputado estadual.

Realizado no Campus da UniAnchieta, em Jundiaí, cerca de 2 mil pessoas tomaram o espaço para acompanhar o pontapé inicial da caminhada da chamada "dupla da região", projeto que pretende ampliar a representatividade regional no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Figuras como os ex-prefeitos e deputados federais, Miguel Haddad e André Benassi, estiveram presentes e ressaltaram a importância de a região garantir representantes nas esferas federal e estadual. O ex-gestor de Governo e Finanças de Jundiaí, José Antonio Parimoschi, assim como o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, salientaram a necessidade de haver pessoas com conhecimento da região e amor pelo território para desenvolvimento de Jundiaí e demais cidades do entorno.