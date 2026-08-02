A segurança pública voltou ao centro da disputa pelo Governo de São Paulo. O tema passou a ocupar espaço de destaque nas agendas dos principais candidatos ao Palácio dos Bandeirantes e deve ser um dos principais eixos da campanha eleitoral de 2026.

A área ganhou relevância nas estratégias eleitorais tanto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição, quanto do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), oficializado candidato pelo partido. Enquanto o atual governador apresenta ações realizadas durante sua gestão, como investimentos nas forças de segurança e em tecnologia, o petista passou a priorizar o tema em sua pré-campanha e ampliou agendas pelo interior paulista.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que Haddad incluiu a segurança pública entre os principais pontos de sua estratégia eleitoral, ao lado de temas como educação e desenvolvimento econômico. A escolha do interior para uma das agendas partidárias também foi interpretada como uma tentativa de ampliar o diálogo com regiões consideradas estratégicas na disputa estadual.