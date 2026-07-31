31 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Homem com dívida de pensão superior a R$18 mil é preso em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O mandado contra ele foi aberto em 2024 indicando o valor de R$ 18 mil, quantia que em valores atualizados pode estar ainda maior
O mandado contra ele foi aberto em 2024 indicando o valor de R$ 18 mil, quantia que em valores atualizados pode estar ainda maior

Um homem foi preso nesta quinta-feira (30)  por dívida de pensão alimentícia de valor superior a R$ 18 mil. A Guarda Municipal prendeu o pai devedor na avenida Humberto Cereser, em Jundiaí, após constatar que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a equipe do Apoio Tático, composta pelos guardas Zarantonello, F. Santos, Fialho e Abreu, a motocicleta foi abordada em um semáforo da avenida Humberto Cereser. O homem obedeceu ao sinal de parada e com ele nada de ilícito foi encontrado.

O mandado contra ele por não pagamento de pensão alimentícia foi aberto em 2024 indicando o valor de R$ 18 mil, quantia que em valores atualizados pode estar ainda maior.

Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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