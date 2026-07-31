Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) por dívida de pensão alimentícia de valor superior a R$ 18 mil. A Guarda Municipal prendeu o pai devedor na avenida Humberto Cereser, em Jundiaí, após constatar que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a equipe do Apoio Tático, composta pelos guardas Zarantonello, F. Santos, Fialho e Abreu, a motocicleta foi abordada em um semáforo da avenida Humberto Cereser. O homem obedeceu ao sinal de parada e com ele nada de ilícito foi encontrado.

O mandado contra ele por não pagamento de pensão alimentícia foi aberto em 2024 indicando o valor de R$ 18 mil, quantia que em valores atualizados pode estar ainda maior.