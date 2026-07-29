29 de julho de 2026
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ARRAIAL

Bom Prato Jundiaí terá cardápio julino nesta sexta (31)

Por Da redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Criada com IA
Opções de cardápios foram definidas na final do concurso
Opções de cardápios foram definidas na final do concurso "Chef em Ação"

O Bom Prato Jundiaí servirá na sexta-feira (31) um cardápio temático focado no tema ‘Arraial Julino”. A refeição contará com costela suína ao molho cítrico, cuscuz colorido e salada América. De sobremesa será servido queijadinha.

Todas a unidades do Bom Prato terão opções de cardápios especiais na sexta. A escolha foi feita por meio do concurso “Chef em Ação Julino”, que reuniu 28 chefs na demonstração de criatividade, talento e carinho na apresentação e elaboração dos pratos. Ao final da competição, três deles foram vitoriosos e tiveram suas receitas selecionadas para serem servidas na comemoração do dia 31.

O Bom Prato Jundiaí está localizado à rua Vigário João José Rodrigues, 1005, Centro.

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