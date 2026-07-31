O Paulista volta a campo neste sábado (1), às 15h, para enfrentar o Osasco Sporting, no Estádio Dr. Jayme Cintra, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Paulista. Após a derrota para o Juventus, o Galo busca a reabilitação para seguir na disputa por uma vaga na próxima fase da competição.
A equipe jundiaiense ocupa a terceira colocação do Grupo C, com três pontos conquistados em duas partidas. Na estreia, venceu o Primavera por 1 a 0, em casa, com gol de Lucas Batatinha. Na rodada seguinte, sofreu a virada para o Juventus e foi derrotada por 3 a 1, apesar de ter aberto o placar com Luis Gustavo.
O duelo deste sábado pode recolocar o Paulista entre os primeiros colocados da chave. O confronto diante do Osasco é considerado importante na sequência da primeira fase, já que a competição distribui vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso de Vantagens. As entradas custam R$ 30 para arquibancada (R$ 15 a meia-entrada) e R$ 50 para cadeira cativa (R$ 25 a meia). Os portões do Estádio Dr. Jayme Cintra serão abertos às 13h.