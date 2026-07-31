Recentemente, a iniciativa ganhou um armário exclusivo para armazenar os livros, permitindo que as obras permaneçam disponíveis de forma permanente aos estudantes do polo. O acervo também passou a ser administrado por um sistema digital que registra doações, empréstimos e trocas por meio de QR Code, facilitando o controle e a geração de dados sobre a circulação das obras.

A Feira de Troca de Livros do Espro Polo Jundiaí completa dois anos de atividades com um acervo de 215 títulos e novas estratégias para ampliar o acesso à leitura entre os jovens aprendizes. O projeto, que começou de forma simples, passou por melhorias na estrutura e na gestão, fortalecendo o incentivo à formação de novos leitores.

Toda a gestão tecnológica e administrativa é realizada pelos próprios jovens aprendizes da Turma 17264. Em auditoria realizada no dia 24 de julho, foi confirmada a existência de 215 livros disponíveis para empréstimo e troca. O projeto conta ainda com uma equipe responsável por acompanhar o funcionamento da feira e planejar novas ações.

Com o objetivo de ampliar o acesso à literatura, a iniciativa também passou a utilizar as redes sociais como espaço de interação entre os participantes. Por meio do perfil @espro.feiradelivros no Instagram, os jovens compartilham leituras, trocam recomendações e discutem obras, criando um ambiente virtual de incentivo à leitura, muito além do espaço físico.

Segundo a organização, a proposta é ampliar cada vez mais a participação dos estudantes, utilizando soluções criativas para superar limitações de espaço e integrar os jovens em torno da literatura. O projeto conta com o apoio da Gestão Educacional do Espro e busca estimular o hábito da leitura entre todos os aprendizes do Polo Jundiaí.