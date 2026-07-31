O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará na segunda-feira (03) a verificação metrológica em radares instalados em quatro regiões de Várzea Paulista. na região central e localidades sentido a rodovia Anhanguera, em Jundiaí. A ação terá início às 9h15, nos seguintes endereços:
- Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 1.306, sentidos Jundiaí e Campo Limpo;
- Avenida Bertioga, nº 300, sentido bairro;
- Avenida Duque de Caxias, nº 1.781, sentido Jundiaí;
- Avenida Marginal Esquerda Rio Jundiaí, km 4,5, sentido Campo Limpo.
De acordo com o Ipem-SP, que é uma autarquia do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado ao Inmetro, o objetivo da ação é verificar se a leitura dos equipamentos está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.
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A verificação metrológica é obrigatória uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo, conforme consta na portaria Inmetro 158/2022. Em caso de chuva a ação pode ser cancelada.
A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional em Campinas e leva de 20 minutos até uma hora. Equipes da empresa responsável pelo equipamento participarão da iniciativa.
Se aprovado, o equipamento receberá certificado válido por um ano. Em caso de erro, a empresa responsável será notificada a corrigi-lo.