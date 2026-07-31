O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará na segunda-feira (03) a verificação metrológica em radares instalados em quatro regiões de Várzea Paulista. na região central e localidades sentido a rodovia Anhanguera, em Jundiaí. A ação terá início às 9h15, nos seguintes endereços:

Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 1.306, sentidos Jundiaí e Campo Limpo;

Avenida Bertioga, nº 300, sentido bairro;

Avenida Duque de Caxias, nº 1.781, sentido Jundiaí;

Avenida Marginal Esquerda Rio Jundiaí, km 4,5, sentido Campo Limpo.

De acordo com o Ipem-SP, que é uma autarquia do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado ao Inmetro, o objetivo da ação é verificar se a leitura dos equipamentos está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.

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