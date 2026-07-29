A volta às aulas marca o início do segundo semestre letivo. Muitas famílias aproveitam a época para renovar os artigos escolares das crianças e adolescentes. O que poucas sabem é que um total de 25 itens integram a lista de artigos escolares que necessitam obrigatoriamente do Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, que garante qualidade para os produtos.

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro, orienta pais e responsáveis sobre a escolha adequada dos materiais escolares para garantir uma compra segura.

Entre os 25 itens obrigatórios de certificação estão: apontador, borracha, caneta esferográfica, roller ou gel, caneta hidrográfica (hidrocor), cola (líquida ou sólida), corretor adesivo, corretor em tinta, compasso, curva francesa, estojo, esquadro, giz de cera, lápis (preto ou grafite), lápis de cor, lapiseira, marcador de texto, massa de modelar, massa plástica, normógrafo, ponteira de borracha, régua, transferidor, merendeira ou lancheira, com ou sem acessórios, pasta com aba elástica, tesoura de ponta redonda, e tintas (guache, nanquim, pintura a dedo plástica e aquarela). Giz para quadro negro e cadernos espiral estão isentos da obrigatoriedade.