Imagens gravadas com o celular pelos ocupantes de uma motocicleta, suspeitos de envolvimento em uma série de roubos na rodovia Edgard Máximo Zamboto, mostram os momentos que antecederam uma perseguição policial que terminou com um acidente fatal, na tarde do último domingo (26), em Franco da Rocha. A perseguição começou em Campo Limpo Paulista.

Nas gravações, os dois homens aparecem fazendo manobras perigosas, incluindo empinar a motocicleta, enquanto trafegam pela via. Em determinado momento, ao perceberem a aproximação de uma viatura da Força Tática, o passageiro pede para que o condutor acelere. Em seguida, o vídeo é interrompido.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição teve início nas proximidades dos bairros Jardim Santa Lúcia e Vista Alegre, em Campo Limpo Paulista, e se estendeu até Franco da Rocha. Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e colidiram contra um automóvel.