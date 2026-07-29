29 de julho de 2026
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FUGINDO DA PM

VÍDEO: Dupla grava últimos momentos antes da morte de um deles

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Eles empinavam a moto, quando os PMs apareceram
Eles empinavam a moto, quando os PMs apareceram

Imagens gravadas com o celular pelos ocupantes de uma motocicleta, suspeitos de envolvimento em uma série de roubos na rodovia Edgard Máximo Zamboto, mostram os momentos que antecederam uma perseguição policial que terminou com um acidente fatal, na tarde do último domingo (26), em Franco da Rocha. A perseguição começou em Campo Limpo Paulista.

Nas gravações, os dois homens aparecem fazendo manobras perigosas, incluindo empinar a motocicleta, enquanto trafegam pela via. Em determinado momento, ao perceberem a aproximação de uma viatura da Força Tática, o passageiro pede para que o condutor acelere. Em seguida, o vídeo é interrompido.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição teve início nas proximidades dos bairros Jardim Santa Lúcia e Vista Alegre, em Campo Limpo Paulista, e se estendeu até Franco da Rocha. Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da motocicleta e colidiram contra um automóvel.

Um dos ocupantes morreu no local. O outro foi socorrido e preso em flagrante. Com a dupla, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo.

Ainda de acordo com a PM, a motocicleta utilizada pelos suspeitos havia sido roubada no início deste mês, em Cajamar. O sobrevivente foi posteriormente reconhecido pela vítima do roubo.

A Polícia Civil investiga a participação da dupla em uma série de assaltos a motociclistas registrados na rodovia Edgard Máximo Zamboto.

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