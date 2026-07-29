A Secretaria de Educação de Itatiba prorrogou até o dia 7 de agosto o período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta modalidade de ensino é voltada para a partir dos 15 anos que desejam concluir o Ensino Fundamental.

Para realizar matrícula é necessário apresentar cópias do RG, do comprovante de residência e histórico escolar (se possuir). Para quem nunca estudou, basta apresentar os documentos pessoais. As matrículas devem ser efetuadas diretamente na unidade de ensino de interesse:

1° ao 5° ano - à tarde

Cras I, no San Francisco - matrículas na Emeb Inês Prado – (11) 4524-5855;