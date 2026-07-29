A Secretaria de Educação de Itatiba prorrogou até o dia 7 de agosto o período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta modalidade de ensino é voltada para a partir dos 15 anos que desejam concluir o Ensino Fundamental.
Para realizar matrícula é necessário apresentar cópias do RG, do comprovante de residência e histórico escolar (se possuir). Para quem nunca estudou, basta apresentar os documentos pessoais. As matrículas devem ser efetuadas diretamente na unidade de ensino de interesse:
1° ao 5° ano - à tarde
Cras I, no San Francisco - matrículas na Emeb Inês Prado – (11) 4524-5855;
Cond. Residencial Getúlio Luvison – matrículas na Emeb Profa. Guiomar A. Ciarbello – (11) 4524-0295;
1° ao 9° ano - à tarde
Programa Integrando no Centro da Juventude – matrículas na Emeb Philomena Zupardo – (11) 4538-4950;
1° ao 9° ano – noturno
Emeb Profa. Inês Prado Zamboni, no San Francisco – (11) 4524-5855;
Emeb Profa. Nazareth de Siqueira Rangel Barbosa, no NR Porto Seguro – (11) 4524-7212;
Emeb Cel. Francisco Rodrigues Barbosa – Chico Peroba, na Vila Mutton – (11) 4538-2868.
Outras informações podem ser obtidas diretamente nas escolas ou com o setor da EJA, na Secretaria de Educação, por meio do (11) 3183-0630 - ramal 2033.