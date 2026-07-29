Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal Romu prenderam dois homens por tráfico de drogas na 'favelinha' do Jardim Corcovado, em Campo Limpo Paulista.

Os GMs faziam patrulhamento em área de tráfico de drogas, em local conhecido como favelinha, quando dois homens foram vistos correndo para uma área de mata.

Os guardas foram atrás e conseguiram alcançar a dupla.