29 de julho de 2026
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ROMU

Dupla é presa pela GM após tentativa de fuga na 'favelinha'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Momento em que um dos suspeitos é algemado
Momento em que um dos suspeitos é algemado

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal Romu prenderam dois homens por tráfico de drogas na 'favelinha' do Jardim Corcovado, em Campo Limpo Paulista.

Os GMs faziam patrulhamento em área de tráfico de drogas, em local conhecido como favelinha, quando dois homens foram vistos correndo para uma área de mata.

Os guardas foram atrás e conseguiram alcançar a dupla.

Com eles foram apreendidos mais de 200 porções de drogas, dinheiro e caderno com anotações da venda de drogas.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde acabaram presos em flagrante.

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