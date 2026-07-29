Um homem foi preso na Vila Progresso, em Jundiaí, após ser identificado pela Polícia Militar como procurado pela Justiça com condenação por furto.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua Doutor Antônio Lopes de Oliveira quando abordou o suspeito nas proximidades de sua residência.
Em consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. De acordo com a corporação, o homem ainda tinha aproximadamente um ano de pena a cumprir.
Diante da constatação, os policiais deram voz de prisão e o conduziram ao Plantão Policial.
Após os procedimentos de praxe, o bandido permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.