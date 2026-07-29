29 de julho de 2026
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Ladrão condenado é preso por PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A prisão aconteceu na rua Doutor Antônio Lopes de Oliveira
A prisão aconteceu na rua Doutor Antônio Lopes de Oliveira

Um homem foi preso na Vila Progresso, em Jundiaí, após ser identificado pela Polícia Militar como procurado pela Justiça com condenação por furto.

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua Doutor Antônio Lopes de Oliveira quando abordou o suspeito nas proximidades de sua residência.

Em consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. De acordo com a corporação, o homem ainda tinha aproximadamente um ano de pena a cumprir.

Diante da constatação, os policiais deram voz de prisão e o conduziram ao Plantão Policial.

Após os procedimentos de praxe, o bandido permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

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