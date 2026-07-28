Violência contra a pessoa idosa muitas vezes acontece dentro da própria casa, de forma silenciosa e praticada por pessoas próximas. Para garantir acolhimento, proteção e o encaminhamento adequado às vítimas, a Guarda Municipal de Jundiaí conta com a Patrulha de Proteção à Pessoa Idosa, um serviço especializado que atua desde 2023 em apoio aos moradores com 60 anos ou mais.

Jundiaí possui atualmente uma população estimada em mais de 80 mil pessoas com 60 anos ou mais. Sempre que há uma denúncia de agressão física, violência psicológica, patrimonial, negligência ou abandono, equipes da Guarda Municipal podem ser acionadas pelos telefones 153, (11) 4492-9060 ou pelo aplicativo 153 Jundiaí.

Segundo o subcomandante da Guarda Municipal, Dênis Berni, o atendimento começa a partir de denúncias feitas por familiares, vizinhos, pela população ou por órgãos como o Ministério Público. “Assim que recebemos a informação, uma equipe é deslocada para prestar atendimento à vítima. Avaliamos cada situação e, quando necessário, encaminhamos o idoso ao hospital, à delegacia ou aos serviços da rede de proteção. Nosso compromisso é garantir segurança, acolhimento e preservar a dignidade dessas pessoas”, explica.