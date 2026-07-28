28 de julho de 2026
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POLÍCIA CIVIL

Operação contra núcleo financeiro de facção prende um em Itupeva

Por Redação | SSP
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Polícia Civil de São Paulo
Cinco investigados foram presos durante ação das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais realizada em três estados; um dos presos morava em Itupeva
Cinco investigados foram presos durante ação das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais realizada em três estados; um dos presos morava em Itupeva

Uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo e Minas Gerais deflagrada nesta segunda-feira (27) resultou na prisão de cinco investigados por integrar o núcleo financeiro de uma facção criminosa. De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 500 milhões em transações suspeitas nos últimos dois anos.

A ação ocorreu simultaneamente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. No território paulista, um suspeito foi preso na Capital e outro em Itupeva, no interior do estado. As demais prisões foram realizadas em Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).

A Polícia Civil de São Paulo prestou apoio à Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte (MG) por meio do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Ao todo, a Operação Rede Oculta cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Um dos investigados permanece foragido.

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