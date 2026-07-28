As convenções partidárias realizadas neste fim de semana começaram a definir o cenário eleitoral da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Lideranças políticas da região tiveram suas candidaturas homologadas e passam a integrar oficialmente a disputa por vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O calendário eleitoral segue até 5 de agosto, prazo final para que partidos e federações realizem suas convenções e oficializem seus candidatos para as eleições de outubro.

Entre os partidos que promoveram convenções no sábado (25) e no domingo (26) estão o PL, o PSD, a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) e o diretório estadual do PT em São Paulo. Nesta segunda-feira (27), o Novo também oficializou a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções representam uma das principais etapas do calendário eleitoral. É nelas que partidos e federações escolhem oficialmente seus candidatos e definem as coligações para as disputas majoritárias. O período teve início em 20 de julho e se encerra em 5 de agosto.