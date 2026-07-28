As convenções partidárias realizadas neste fim de semana começaram a definir o cenário eleitoral da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Lideranças políticas da região tiveram suas candidaturas homologadas e passam a integrar oficialmente a disputa por vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O calendário eleitoral segue até 5 de agosto, prazo final para que partidos e federações realizem suas convenções e oficializem seus candidatos para as eleições de outubro.
Entre os partidos que promoveram convenções no sábado (25) e no domingo (26) estão o PL, o PSD, a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) e o diretório estadual do PT em São Paulo. Nesta segunda-feira (27), o Novo também oficializou a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções representam uma das principais etapas do calendário eleitoral. É nelas que partidos e federações escolhem oficialmente seus candidatos e definem as coligações para as disputas majoritárias. O período teve início em 20 de julho e se encerra em 5 de agosto.
Quatro nomes da RMJ já foram homologados
A Região Metropolitana de Jundiaí já tem quatro candidatos oficialmente homologados nas convenções realizadas neste fim de semana.
Pelo PL, o ex-prefeito de Jundiaí Luiz Fernando Machado teve sua candidatura homologada para deputado federal. Também pelo partido, o vereador João Paulo Souza disputará uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Na mesma convenção, o PL oficializou o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República. O nome que ocupará a vaga de vice-presidente na chapa ainda não foi anunciado. Em São Paulo, a legenda mantém apoio à candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ainda deverá ter sua candidatura homologada na convenção estadual do partido.
Pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, o ex-prefeito de Jundiaí Pedro Bigardi (PCdoB) foi homologado candidato a deputado federal.
Já o PSD oficializou a candidatura do vereador Faouaz Taha para deputado estadual. A legenda também homologou, na esfera nacional, a chapa formada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato à Presidência da República, e pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente.
PT oficializa Haddad em São Paulo
Também no sábado (25), o diretório estadual do PT realizou convenção em Campinas para homologar a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad ao Governo de São Paulo. O ex-governador Márcio França foi confirmado como candidato a vice-governador.
A coligação estadual reúne PT, PSB, Rede, PDT, PSOL, PV e PCdoB. Também foram homologadas as candidaturas de Marina Silva e Simone Tebet ao Senado.
A convenção nacional do PT está marcada para o próximo dia 2 de agosto, em São Paulo, quando deverá ser oficializada a chapa presidencial formada por Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin.
Outras convenções ainda serão realizadas
Embora o cenário eleitoral já comece a ganhar forma, a definição dos candidatos da RMJ ainda não está concluída.
O Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, ainda realizará sua convenção estadual para homologar oficialmente a candidatura à reeleição e os demais nomes da legenda. O apoio do PL à candidatura de Tarcísio já foi anunciado politicamente, mas a formalização depende da convenção partidária, conforme determina a legislação eleitoral.
O Podemos também deverá realizar sua convenção dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral, definindo seus candidatos e eventuais alianças.
A expectativa é que novos nomes da Região Metropolitana de Jundiaí sejam oficializados nos próximos dias, ampliando a participação regional na disputa eleitoral de 2026.
Próximas etapas
Encerradas as convenções, os partidos terão até 15 de agosto para protocolar os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral.
Após essa etapa, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais analisarão a documentação dos candidatos e eventuais pedidos de impugnação. Com o deferimento dos registros, será emitido o CNPJ de campanha, permitindo a abertura das contas bancárias específicas para arrecadação de recursos.
A legislação também determina que partidos e candidatos informem à Justiça Eleitoral, em até 72 horas, todos os recursos financeiros recebidos durante a campanha, reforçando a transparência do processo eleitoral.
Com o encerramento das convenções e o registro das candidaturas, o quadro eleitoral ficará definitivamente definido, dando início à campanha que levará os candidatos às ruas em busca do voto do eleitor.