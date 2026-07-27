Entregadores ciclistas, motoapps, mototaxistas e motofretistas profissionais já podem acessar financiamento para trocar de veículos por modelos novos e mais sustentáveis com condições facilitadas pelo programa ‘Move Brasil’. As linhas de financiamento de moto estão disponíveis nas agências bancárias e instituições financeiras credenciadas.

Para fazer o pedido de financiamento é necessário estar cadastrado no programa, por meio da conta Gov.br. Além disso, é necessário que o interessado no financiamento já tenha recebido a confirmação de que é elegível ao Move Brasil, emitida em até 5 dias úteis.

Após essas etapas, o trabalhador já pode ir às agências da Caixa, do Banco do Brasil ou outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e contratação do financiamento. É necessário que o veículo escolhido para financiar seja produzido no Brasil, a partir de 2024.