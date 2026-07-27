Entregadores ciclistas, motoapps, mototaxistas e motofretistas profissionais já podem acessar financiamento para trocar de veículos por modelos novos e mais sustentáveis com condições facilitadas pelo programa ‘Move Brasil’. As linhas de financiamento de moto estão disponíveis nas agências bancárias e instituições financeiras credenciadas.
Para fazer o pedido de financiamento é necessário estar cadastrado no programa, por meio da conta Gov.br. Além disso, é necessário que o interessado no financiamento já tenha recebido a confirmação de que é elegível ao Move Brasil, emitida em até 5 dias úteis.
Após essas etapas, o trabalhador já pode ir às agências da Caixa, do Banco do Brasil ou outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e contratação do financiamento. É necessário que o veículo escolhido para financiar seja produzido no Brasil, a partir de 2024.
O recurso será liberado diretamente ao fornecedor do bem. A aprovação do financiamento é sujeita à análise de credito do banco ou instituição financeira, que também definem os documentos necessários para o pedido do financiamento.
As parcelas só começarão a ser pagas pelo trabalhador após 60 dias após a contratação do crédido, podendo pagar o valor adquirido em até quatro anos. Os juros são de 0,99% ao mês para os homens e 0,91% ao mês para as mulheres.
Com informações da Agência Brasil