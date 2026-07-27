Um homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na Vila Maringá, em Jundiaí, após ser abordado por guardas municipais de Apoio Tático conduzindo um carro com a placa adulterada por uma fita isolante.

A Guarda Municipal recebeu informações de que um veículo com possível adulteração circulava pela avenida 14 de Dezembro. Com supervisão do inspetor Anderson - acompanhado dos GMs Camila e Everton -, foi montado um cerco para localizar o automóvel. O veículo foi encontrado pelos guardas Zarantonello, Fialho e F. Santos quando chegava ao bairro Vila Maringá.

Segundo os GMs, durante a abordagem o condutor ameaçou tentar retirar a fita adesiva que alterava a letra 'F' para 'E' na placa do veículo. Apesar disso, ao ser questionado ele afirmou que não sabia da adulteração.