27 de julho de 2026
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LIGADOS AO PCC

Químico do crime é preso em Jundiaí; 'Costurado' é o próximo alvo

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Momento em que os PMs arrombam a porta do apê para prendê-lo
Momento em que os PMs arrombam a porta do apê para prendê-lo

Um homem apontado como químico de uma organização de traficantes ligada à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) foi capturado por policiais militares de Força Tática no bairro Vila Nambi, em Jundiaí.

Esse homem fazia parte de uma quadrilha que utilizava um imóvel em Várzea Paulista, em 2024, para o refino, armazenamento e distribuição de drogas, além de realização de reuniões para tramas criminosas. No ano em questão, uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Polícia Militar resultou na prisão de vários integrantes desta quadrilha. Também naquela ocasião, o imóvel utilizado pela quadrilha foi incendiado.

Dois integrantes da organização continuavam soltos, sendo um deles o químico, responsável pelo 'batismo' das drogas, que agora acabou preso mediante cumprimento de mandado de prisão.

Um outro bandido do grupo, conhecido como "Costurado", continua foragido.

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