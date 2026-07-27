Os participantes dos programas esportivos da Prefeitura de Jundiaí já podem realizar seu recadastramento em uma nova plataforma digital. A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços públicos e busca eficiência de comunicação entre a Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e os alunos e atletas do Time Jundiaí.

O recadastramento é destinado aos cidadãos já matriculados nos programas Esporte Campeão, Escola de Esporte, Esporte Maior e Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama). O objetivo é atualizar e organizar o banco de dados dos participantes, garantindo mais segurança, transparência e agilidade no acesso às informações relacionadas às atividades esportivas oferecidas pelo município.

As alunas e os alunos continuarão frequentando normalmente suas aulas e atividades durante o período de recadastramento. O procedimento não altera as matrículas já existentes, mas permitirá a qualificação dos dados cadastrais.