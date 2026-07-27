A Prefeitura de Várzea Paulista abre inscrições para diversas opções de cursos para adultos. As formações contemplam confeitaria, educação de jovens e adultos (EJA) e também inclusão digital. Confira abaixo mais detalhes e como fazer a inscrição em cada uma das opções.
Fabricação de bolos confeitados
Quem busca aprimorar técnicas de confecção de bolos confeitados terá uma nova oportunidade em Várzea Paulista, com o curso presencial e gratuito de Aperfeiçoamento Profissional de Fabricação de Bolos Confeitados, que tem inscrições abertas até a próxima sexta-feira (31). A formação será realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, a partir de 3 de agosto.
Os interessados precisam ter 18 anos completos e morar na cidade. São 16 vagas para o período da manhã (das 8 horas ao meio-dia) e 16 para a tarde (das 13 às 17 horas). A inscrição deve ser feita presencialmente na sala do Sebrae do Facilita (rua João Póvoa, 97 — Jardim do Lar), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, com o RG e um comprovante de residência.
O intuito da capacitação é desenvolver processos culinários usados para produzir os bolos confeitados. As aulas abordarão as etapas do planejamento produtivo; uso balanceado das matérias-primas; produção; e acabamento. Os alunos aprenderão como seguir, em cada fase, as normas e padrões de qualidade, higiene, segurança, prevenção de acidentes e preservação ambiental.
Inclusão Digital, Informática Básica, Office e Excel Avançado
Nos dias 3 e 4 de agosto, a Unidade Gestora Municipal de Educação de Várzea Paulista realizará inscrições para quatro formações do Telecentro Espaço Cidadania do segundo semestre: Inclusão Digital (40 horas); Informática Básica (40 horas); Office (50 horas) e Excel Avançado (50 horas). A inscrição precisará ser feita no Espaço Cidadania Vereador José de Carvalho (avenida Ipiranga, 151 — Centro), das 8 horas ao meio-dia ou das 13 às 16 horas, com a documentação necessária; a idade mínima é de 12 anos.
Os interessados precisam levar o RG (preferencialmente com o número de CPF) e um comprovante de endereço na cidade. A inscrição somente será efetivava com a apresentação do original e da fotocópia dessa documentação.
As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde. Se o número de inscrições superar as vagas existentes, a prefeitura abrirá um cadastro para lista de espera exclusivo para os cursos do primeiro semestre. Se houver desistências, os presentes na lista de espera serão chamados conforme a ordem de cadastro.
Educação de Jovens e Adultos
A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora Municipal de Educação, também abre, entre os dias 27 de julho e 10 de agosto, as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre de 2026. As inscrições podem ser feitas das 9h às 16h, nas unidades participantes, e são destinadas a pessoas com 15 anos completos ou mais que desejam concluir o Ensino Fundamental.
Além do ensino presencial, o município também oferece a modalidade Presença Flexível, voltada a estudantes que precisam conciliar os estudos com o trabalho, a família ou outros compromissos. Para fazer a matrícula, os interessados devem apresentar histórico escolar ou declaração da última escola onde estudaram, certidão de nascimento ou casamento, CPF, RG, comprovante de residência e uma foto 3×4, todos acompanhados das respectivas cópias. A idade mínima para ingresso é de 15 anos completos no ato da matrícula. Não há limite de idade.
O EJA I, correspondente ao Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), será oferecido nas Cemebs Prefeito João Aprillanti, localizada na rua Valentina de Castro, 397, Vila Santa Terezinha. Também há opção na Cemeb Professora Juvelita Pereira da Silva, na rua Montes Claros, 50, Vila Real. Para mais informações ou dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone 4606-1525.
Já o EJA II, destinado ao Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), será oferecido no período noturno nas mesmas unidades escolares: Cemeb Pref. João Aprillanti e Cemeb Professora Juvelita Pereira da Silva. Caso seja necessário, o telefone para dúvidas é o 4596-1801.
Para a modalidade Presença Flexível, a matrícula deve ser realizada presencialmente na Cemeb Prefeito João Aprillanti, onde também são prestadas informações pelo telefone (11) 4606-1525.