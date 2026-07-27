A Prefeitura de Várzea Paulista abre inscrições para diversas opções de cursos para adultos. As formações contemplam confeitaria, educação de jovens e adultos (EJA) e também inclusão digital. Confira abaixo mais detalhes e como fazer a inscrição em cada uma das opções.

Fabricação de bolos confeitados

Quem busca aprimorar técnicas de confecção de bolos confeitados terá uma nova oportunidade em Várzea Paulista, com o curso presencial e gratuito de Aperfeiçoamento Profissional de Fabricação de Bolos Confeitados, que tem inscrições abertas até a próxima sexta-feira (31). A formação será realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, a partir de 3 de agosto.

Os interessados precisam ter 18 anos completos e morar na cidade. São 16 vagas para o período da manhã (das 8 horas ao meio-dia) e 16 para a tarde (das 13 às 17 horas). A inscrição deve ser feita presencialmente na sala do Sebrae do Facilita (rua João Póvoa, 97 — Jardim do Lar), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, com o RG e um comprovante de residência.