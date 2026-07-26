O pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado (PL) reúne uma base de apoio formada por lideranças políticas que, juntas, receberam 124.738 votos nas eleições municipais de 2024 em Jundiaí.

O levantamento considera a votação obtida por políticos que já declararam apoio à candidatura de Luiz Fernando. Entre os apoiadores está José Antonio Parimoschi, nome indicado pelo próprio Luiz Fernando à sucessão na Prefeitura de Jundiaí, que recebeu 104.180 votos no primeiro turno de 2024. Também fazem parte da lista vereadores e lideranças políticas como Val Freitas (2.386 votos), Cascão (2.336), Fabinho da Guarda (2.329), Paulo Sérgio Delegado (3.269), Pastor Roberto Conde (2.178), Marco Bomba (2.016), Enrico Millamonti (1.796), Tenente Fernandes (1.400), Alex Timoteo (1.325) e Nélio Reis (523).

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Além do apoio de lideranças municipais, Luiz Fernando Machado tem uma trajetória com passagens pelo Legislativo e pelo Executivo.