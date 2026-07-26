O pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado (PL) reúne uma base de apoio formada por lideranças políticas que, juntas, receberam 124.738 votos nas eleições municipais de 2024 em Jundiaí.
O levantamento considera a votação obtida por políticos que já declararam apoio à candidatura de Luiz Fernando. Entre os apoiadores está José Antonio Parimoschi, nome indicado pelo próprio Luiz Fernando à sucessão na Prefeitura de Jundiaí, que recebeu 104.180 votos no primeiro turno de 2024. Também fazem parte da lista vereadores e lideranças políticas como Val Freitas (2.386 votos), Cascão (2.336), Fabinho da Guarda (2.329), Paulo Sérgio Delegado (3.269), Pastor Roberto Conde (2.178), Marco Bomba (2.016), Enrico Millamonti (1.796), Tenente Fernandes (1.400), Alex Timoteo (1.325) e Nélio Reis (523).
TRAJETÓRIA POLÍTICA
Além do apoio de lideranças municipais, Luiz Fernando Machado tem uma trajetória com passagens pelo Legislativo e pelo Executivo.
Em 2010, foi eleito deputado federal com 129.620 votos. Em Jundiaí, foram 59.035 votos, sendo o candidato mais votado da cidade naquele ano. Quatro anos depois, em 2014, foi eleito deputado estadual com 148.614 votos.
Nessas duas eleições, Luiz Fernando fez a tradicional dobrada com o ex-prefeito Miguel Haddad. A dupla foi a última que representou Jundiaí e região no Congresso Nacional, como deputado federal, e na Assembleia Legislativa do Estado de SP, como deputado estadual. Atualmente, Miguel Haddad é outro nome de peso que apoia a pré-candidatura de Luiz Fernando.
Em 2016, Luiz venceu a eleição para prefeito de Jundiaí, com 94.388 votos no primeiro turno e 116.019 votos no segundo turno, derrotando o então prefeito Pedro Bigardi. Em 2020, foi reeleito prefeito no primeiro turno com 134.793 votos válidos, alcançando 69,64% dos votos.
Ao encerrar o segundo mandato à frente da Prefeitura de Jundiaí, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas apontou que a gestão de Luiz Fernando tinha 77% de aprovação entre os moradores da cidade. O levantamento ouviu 764 eleitores entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2024.
REPRESENTATIVIDADE REGIONAL
Outro ponto levantado pelo grupo que apoia a candidatura é a busca por ampliar a representação política da região de Jundiaí em Brasília.
Segundo levantamento realizado por cientistas políticos regionais, historicamente cerca de 30% dos votos da Região Metropolitana de Jundiaí destinados à Câmara dos Deputados acabam indo para candidatos de fora da região. A avaliação é que a ausência de representantes locais pode dificultar a articulação por recursos federais.
Vale ressaltar que a falta de uma representação regional mais forte pode significar uma perda de aproximadamente R$ 40 milhões por ano em emendas parlamentares individuais, recursos que poderiam ser destinados a áreas como saúde, infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento regional.
O deputado federal também pode ajudar os prefeitos da região na habilitação de mais leitos hospitalares SUS, cujo sistema acabou de ganhar um reforço: o Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, que precisa de reforço para garantir o seu financiamento nos próximos anos.