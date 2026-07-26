Uma equipe da 1ª Companhia do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) prendeu, na noite de sábado (25), um homem no bairro Jardim São Camilo, em Jundiaí, o qual conduzia uma motocicleta roubada em Cabreúva.

Os policiais avistaram uma motocicleta Honda Hornet transitando na contramão de direção. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem, sendo constatado que o condutor não utilizava capacete e que o veículo estava sem placa de identificação.

Durante a abordagem, a equipe policial confirmou que o veículo havia sido roubado no dia 10 de julho de 2026, no município de Cabreúva.